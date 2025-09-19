Более 30 детей получили положенные выплаты благодаря мерам прокуратуры

Прокуратура Абайского района города Шымкента с начала текущего года проводит комплексную работу, направленную на защиту прав детей на получение алиментов.

Основная цель этих мероприятий — восстановление нарушенных прав несовершеннолетних и обеспечение их полноценного содержания за счёт обязательных выплат со стороны родителей-должников.

По инициативе прокуратуры Абайского района в Шымкенте были организованы и проведены рейдовые мероприятия с применением системы «Қорғау».

Данная система позволяет в автоматическом режиме выявлять транспортные средства должников и передавать информацию сотрудникам полиции для оперативного реагирования.

В ходе проведённых рейдов были задержаны автомобили шести должников, которые впоследствии водворены на специализированную штрафную стоянку департамента полиции.

Эти меры оказались действенными — уже в тот же день двое должников полностью погасили накопившуюся задолженность по алиментам на общую сумму 6,2 миллиона тенге.

Таким образом, были восстановлены нарушенные права пяти детей, которые ранее не получали положенные им средства на содержание.

Прокуратура подчёркивает, что подобные мероприятия не носят разовый характер и будут продолжены до полного погашения задолженностей.

Кроме того, за прошедший период текущего года прокуратура приняла меры по привлечению должников к ответственности.

За неисполнение обязанностей по уплате алиментов 28 лиц были привлечены к административной ответственности, а ещё 15 должников — к уголовной ответственности в соответствии с нормами действующего законодательства.

Эти меры дисциплинирующего характера показали эффективность и способствовали погашению задолженностей.

В результате проведённой работы удалось защитить права более 30 детей, в пользу которых с недобросовестных плательщиков было взыскано свыше 30,6 миллиона тенге.

В органах прокуратуры подчёркивают, что защита прав и законных интересов несовершеннолетних остаётся приоритетным направлением деятельности, и комплексная работа по взысканию алиментов в Шымкенте будет продолжена на системной основе.