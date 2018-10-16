Конкурс среди прекрасной половины человечества посвящен творчеству заслуженной артистки Казахстана Розы Айдарбаевой. Конкурс такого масштаба, по информации организаторов, проходит в стране впервые, передает ИнАктау.

Культурное мероприятие будет проходить в Мангистауской областной филармонии им.М.Оскинбаева два дня — 18 и 19 октября. В нем примут участие девушки и женщины со всех уголков Казахстана — Астаны, Алматы, Шымкента, Кызылорды, Актобе, Актау и других городов.

18 октября горожане смогут послушать известные произведения, начиная с 11:00 часов. 19 октября, в 16:00 часов, пройдет торжественное закрытие и награждение победителей конкурса.