В Туркестанской области к отопительному сезону готовятся более трех тысяч объектов

В Туркестанской области подготовительные работы к отопительному сезону 2026-2027 годов проводятся в соответствии с планом. В списке 1 310 объектов образования, 737 объектов здравоохранения, 239 учреждений культуры, 74 спортивных объекта, девять объектов занятости и 737 многоэтажных жилых домов.

Подготовку к зиме к зиме обсудили на специальном совещании с участием акима области.

В результате работ по подключению к природному газу в Туркестанской области спрос на уголь снизился почти на 71 тыс. тонн. Сегодня эта потребность составляет 535 тыс. тонн. В этом свою роль сыграла газификация, в этом году природным газом будут обеспечены еще 34 населенных пункта, как результат потребность в твердом топливе снизится еще примерно на 40 тыс. тонн.

Глава региона Нуралхан Кушеров поручил ответственным лицам качественно и в установленные сроки завершить подготовительные работы к отопительному сезону: «Поручаю завершить работы по ремонту тепловых сетей до 1 октября, а подготовку многоэтажных жилых домов к отопительному сезону обеспечить полностью до 20 сентября. Местные штабы должны взять под постоянный контроль готовность автономных котельных и своевременную поставку угля населению. Подготовку объектов образования к отопительному сезону обеспечьте до 1 сентября. Активизируйте работу по поэтапному переводу котельных социальных объектов в газифицированных населенных пунктах на природный газ, координируйте работы по цифровизации теплоснабжающего оборудования и тепловых сетей. Также поручаю обратить особое внимание на качество топлива, поставляемого жителям».

Прошлый отопительный сезон 2025-2026 годов прошел в штатном режиме, аварийных ситуаций не зафиксировано.

На сегодняшний день заключены договоры на использование 92 тыс. тонн угля, 20 тыс. литров дизельного топлива, 8 тыс. тонн мазута, более 27 тыс. кубических метров газа для теплоэнергетических комплексов, ведется работа по обеспечению своевременной оплаты.

В Кентау проводится реконструкция магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, а также текущий ремонт теплоэлектроцентрали №5.

В Туркестане выделены средства на реконструкцию 1,2 км внутриквартальных тепловых сетей. В поселке Таукент Сузакского района завершается монтаж двух котельных. А в поселке Кыземшек запланирован текущий ремонт почти 3,5 км тепловых сетей, 2 км уже завершены.

На территории области функционируют один теплоэнергетический комплекс, 34 централизованных и 2 210 автономных котельных.