Как ситуация в Черном море влияет на зерно

Ситуация в Черном море накаляется. Под угрозой оказались не только нефтетанкеры, но и сухогрузы, следующие как в российские, так и в украинские порты. Эксперты говорят, в таких условиях страховые компании не готовы брать на себя риски и отказываются страховать суда, грузы и экипажи.

Новые риски для судоходства могут изменить привычные маршруты поставок и серьезно повлиять на зерновой рынок Казахстана.

Дальнейшая эскалация может серьезно повлиять на мировой рынок зерна. Через порты Черного моря проходит около 25% мирового экспорта пшеницы, поэтому любые перебои с поставками неизбежно отражаются на торговых потоках.

Если российским экспортерам станет сложнее отправлять зерно традиционным покупателям, им придется искать альтернативные рынки сбыта. Одним из наиболее доступных направлений станет Казахстан. Это может привести к росту предложения на внутреннем рынке и усилит давление на цены.

По мнению представителя Зернового союза Казахстана Евгения Карабанова, наибольшую угрозу для отечественных аграриев представляет возможный наплыв дешевого российского зерна: «Большой наплыв российского зерна в свете ограничения экспорта через Черное море, оно вызовет на внутреннем рынке снижение цены. И, соответственно, вот это зерно со сниженными ценами будет предлагаться как Казахстан, так и на наши традиционные рынки, страны Центральной Азии. Вот этого надо бояться».

Россия занимает первое место в мире по экспорту пшеницы, а среди ее основных покупателей страны Ближнего Востока, Северной Африки и другие зарубежные рынки. Помимо сложностей с экспортом отрасль сталкивается и с внутренними проблемами. Из-за топливного кризиса уборочная кампания идет медленнее запланированного.

В таких условиях аграрии могут попытаться реализовать часть зерна на ближайших рынках, чтобы покрыть текущие расходы и выполнить обязательства перед банками, поставщиками и другими кредиторами.

Финансовый советник R-FINANCE Арман Байганов считает, что ситуация на зерновом рынке может измениться уже к зиме: «Возможно, часть зерна и хлынет по низкой цене в Казахстане, это очень сложная ситуация будет. Но в конечном итоге, учитывая то, что они меньше могут собрать из-за топливного кризиса, если они не решат именно посевную программу, у них, может, в дальнейшем, ближе к зиме. Им самим не будет хватать, россиянам, они будут искать зерно. И именно в этот период, возможно, даже цена на пшеницу вырастет. И, наоборот, спрос на казахстанское зерно появится».

Развитие ситуации будет зависеть как от обстановки в Черном море, так и от итогов уборочной кампании в России. При необходимости Казахстан может временно ограничить импорт зерна, чтобы защитить внутренний рынок. Впрочем, времени для принятия решений у правительства достаточно, говорят эксперты.

Вместе с тем и отечественные аграрии в этом году ожидают не самый высокий урожай. Из-за летней засухи в ряде регионов зерно формируется менее выполненным и уступает по весу прошлогоднему урожаю, что также может повлиять на общий объем производства.