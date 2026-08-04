Страны ОПЕК+ договорились увеличить совокупный лимит добычи нефти на 188 тысяч баррелей в сутки. Решение приняли семь государств-участников альянса и новые параметры начнут действовать уже в сентябре.

По словам экспертов, речь идет о постепенном восстановлении объемов добычи, которые были добровольно сокращены еще в 2023 году. Сейчас альянс фактически возвращается к уровням трехлетней давности.

Такой шаг, отмечают аналитики, связан с необходимостью сбалансировать мировой нефтяной рынок, который продолжает испытывать давление из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Главный аналитик АФК Рамазан Досов рассказал, почему страны ОПЕК+ решили увеличить добычу именно сейчас: «ОПЕК плюс видит возможность восстановить долю рынка, которую они потеряли, когда они сокращали добычу. Сейчас они могут восстановить добычу, завоевать ту долю, которую они ранее потеряли и при этом цены сильно не изменятся из-за их решений, поскольку сейчас основное внимание оно все-таки на ситуацию на Ближнем Востоке».

Между тем Казахстан не всегда выполнял квоты, установленные ОПЕК+. Во многом это связано с тем, что крупнейшие нефтяные месторождения разрабатываются международными консорциумами, поэтому возможности страны напрямую влиять на объемы добычи ограничены.

При этом по итогам первого полугодия добыча нефти в стране составила 45,7 миллиона тонн, меньше, чем годом ранее. Основными причинами стали плановые ремонтные работы на месторождении Тенгиз, а также сложности с транспортировкой нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму.

По словам экспертов, сегодня главный риск заключается уже не в объемах добычи, а в возможностях экспорта. Около 80% казахстанской нефти поставляется через КТК, где в июле уже фиксировались перебои.

Какая ситуация сложится в августе, пока прогнозировать сложно. Но аналитики считают, что при стабилизации работы трубопровода Казахстан сможет во втором полугодии компенсировать снижение добычи и выйти на запланированные показатели по итогам года.