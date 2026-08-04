В Туркестане построят новый центр медицинского туризма и современный ТРЦ

В Туркестане построят новый центр медицинского туризма, современный торгово-развлекательный комплекс и археологический парк под открытым небом. Эти и другие инвестиционные проекты рассмотрели на заседании Совета по архитектурным проектам под председательством акима области Нуралхана Кушерова.

Всего на заседании рассмотрели одиннадцать проектов, направленных на развитие туристического потенциала региона, привлечение инвестиций и улучшение архитектурного облика области. В частности, представлен проект благоустройства территории железнодорожного вокзала Сарыагаша, а также концепция археологического парка в рамках туристического маршрута «Туркестан – Карнак».

Кроме того, планируется благоустроить Старый Арбат и прилегающую к железнодорожному вокзалу территорию областного центра.

Частные инвесторы также презентовали проекты строительства торгово-развлекательного центра площадью 1,6 гектара, автозаправочной станции, центра комплексного обслуживания автомобилей, гостиницы и ресторана.

Отдельное внимание уделили проекту Центра медицинского туризма стоимостью 4,8 миллиарда тенге. Он будет реализован полностью за счет частных инвестиций. Еще один инвестор представил проект таунхаусов, выполненных в восточном архитектурном стиле с использованием национальных мотивов.

По итогам заседания по каждому проекту даны рекомендации, а реализация одобренных инициатив взята на особый контроль.