Отопительный сезон в Туркестане начался с опозданием, но сейчас дома тепло

В Туркестане отопительный сезон в этом году стартовал 25–26 октября. Руководство ГКП «Жылу» заявило, что работы по обеспечению города теплом полностью налажены, систему отопления контролируют 18 модульных котельных.

Туркестанцы отмечают, что после получения статуса областного центра инженерная инфраструктура заметно улучшилась, а система отопления стала работать стабильно. Подведение природного газа значительно облегчило бытовые условия в зимний период.

«В феврале 2020 года в наши дома провели природный газ. И с того времени зимой не мучаемся. Хорошо стало. Включаем котлы и дома тепло», — говорит жительница города.

Однако некоторые жители многоэтажек признаются, что в этом году подача тепла началась с опозданием, поэтому в первые дни в домах было прохладно.

«Тепло дали поздновато — 25–26 октября. До этого мы мёрзли, дети болели, потом уже потеплело. Сейчас, конечно, всё хорошо. Всегда так бывает: похолодает — сразу не дают, позже включают. Сейчас дети дома бегают в майке», — говорит жительница города.

По данным директора ГКП «Жылу», централизованным отоплением в городе обеспечены 223 многоквартирных дома, 97 коммунальных объектов и 14 бюджетных организаций. Все 18 модульных котельных были введены в эксплуатацию в 2020 году. Они работают круглосуточно и поддерживают необходимую температуру.

«Создана комиссия при акимате. Если поступает обращение, четыре дежурные бригады устраняют неполадки. Бывает воздух не выпустили или в систему не поступает тепло», говорит Ергазы Рысбеков, директор ГКП «Жылу».

Кроме этого, в городе круглосуточно работает контактный центр «109 Айкөмек». Жители могут обратиться туда по любому вопросу или с жалобой, связанными с отоплением.