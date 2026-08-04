В Шымкенте прогнозируют грозу и усиление ветра до 20 м/с

4 августа в Шымкенте днем ожидаются дождь и гроза. По прогнозу синоптиков, северо-западный ветер усилится до 15–20 м/с. Несмотря на осадки, в городе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области ночью дождь и гроза прогнозируются на севере региона. Днем осадки ожидаются на западе, севере и в горных районах, где возможны сильный дождь, шквал и град.

На западе и севере области также прогнозируется пыльная буря. Скорость северо-западного ветра составит 15–20 м/с, а на горных перевалах порывы могут достигать 23–28 м/с.

В большинстве районов области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке — высокая пожарная опасность.