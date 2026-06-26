Мост, театр и вода: о чем просили жители акима Туркестанской области

Замечания, просьбы, и личные пожелания граждан во время личного приема выслушал аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров. Как оказалось обращений у жителей не мало, а некоторые и вовсе пришли с готовыми проектными планами для развития родного края. Один из посетителей предложил варианты строительства моста на въезде в областной центр.

Еще один житель выступил с инициативой открытия областного театра кукол. Также были рассмотрены вопросы ремонта оросительного канала, сноса незаконных объектов, изменения целевого назначения земельных участков, оформления прав землепользования и обеспечения населенных пунктов питьевой водой.

По итогам встречи аким области поручил руководителям профильных управлений тщательно изучить каждое обращение и проработать возможные пути решения в рамках действующего законодательства. По его словам, все предложения и просьбы жителей будут находиться на особом контроле до их исполнения. В областном акимате напомнили, что личные приемы граждан аким Туркестанской области и его заместители проводят на регулярной основе.

Записаться на встречу можно через систему eOtinish или в Центре приема граждан.