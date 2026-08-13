Прием акима города: в Достыке строится новая поликлиника

Жительница микрорайона «Достык» Катира Калдыбаева рассказала, что население микрорайона растет, однако отсутствие государственной поликлиники создает определенные трудности.

По ее словам, услуги частных медицинских организаций доступны далеко не всем.

Кроме того, считает Катира, ощущается нехватка медицинских специалистов и диагностических услуг: «Одному частные услуги по карману, другому — нет. Поэтому нам нужна государственная поликлиника. У нас не хватает УЗИ, врачей, медсестер. Если обращаться в частные клиники, я не могу себе этого позволить. У нас в «Достыке» почти половина жителей — пенсионеры и люди с инвалидностью. Я пришла от их имени».

По информации Кайрата Айдосулы, начальника отдела управления здравоохранения, в настоящее время жителей микрорайона обслуживают две поликлиники. Ведется строительства нового медицинского объекта, после его ввода в эксплуатацию, повысится доступность медицинских услуг для населения: «Сейчас в микрорайоне «Достык» зарегистрировано примерно 20–25 тысяч человек. Там работают две поликлиники. В связи с ростом населения сейчас строится большая поликлиника. Фундамент уже залит, земельный участок выделен. В дальнейшем она сможет принимать до 30 тысяч человек».

Таким образом, проблема, поднятая жителем, не осталась без внимания, а пути ее решения уже определены. Это позволит жителям, особенно социально уязвимым категориям населения, получать необходимую медицинскую помощь в более удобных условиях.