В Шымкенте изменились 8 автобусных маршрутов

В целях улучшения системы общественного транспорта города, повышения доступности и удовлетворения потребностей пассажиров, на основе многочисленных обращений жителей был проведён анализ схем маршрутов, сообщает пресс-служба акима Шымкента.

По его итогам были оптимизированы некоторые постоянные автобусные маршруты.

В частности:

Маршрут №2 продлён до улицы Бозторгай в жилом массиве Кайнар Булак.

Движение маршрута №9 организовано через школу №146 в микрорайоне Бозарык.

По просьбе жителей микрорайона Бозарык, движение маршрута №171а организовано по улице Арша.

Схема движения маршрута №12 продлена до торгово-логистического центра в микрорайоне Жидели.

В связи с завершением ремонтных работ на улице Изенди в микрорайоне Самал-3, движение маршрута №54 организовано по данной улице.

Движение маршрута №108 организовано через поликлинику «ДауМед» в микрорайоне «ШымСити».

Схема движения маршрута №19 продлена до нового терминала аэропорта.

Кроме того, схема маршрута №52 была изменена с кольцевого на прямой для удобства жителей. Интервал движения по этому маршруту сокращён, и в настоящее время автобусы курсируют между рынком Алаш и улицей Айбергенова с интервалом в 10 минут (18 рейсов).