В праздник Наурыз автобусы направят в новый аул

В честь праздника Наурыз в Шымкенте направят общественный транспорт в сторону нового ипподрома, где пройдет большая часть мероприятий.

В управлении ПТ и АД пояснили, что число легковых авто будет ограничено, во избежание пробок в сторону нового ипподрома пустят общественный транспорт.

«Чтобы людям было удобно, мы пустим автобусы с разных точек, так как может быть такое, образуется затор и люди не смогут попасть на праздник. Автобусы будут курсировать из разных точек города», — пояснили в ведомстве.

Проезд в день праздника Наурыз будет, как обычно, 70 тенге. Если у жителей и гостей города есть вопросы, в акимате просят звонить по номеру 109.