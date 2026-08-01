Доверьтесь профессионалам: как работает СПИД-центр Шымкента

В современном мире ВИЧ-инфекция давно перестала быть приговором. Она превратилась в хроническое контролируемое заболевание, с которым можно жить долго, счастливо и полноценно при условии своевременной диагностики и правильного лечения.

Один из ярких примеров того, как медицинская наука и организация здравоохранения работают на благо людей, мы видим в Шымкенте. Центр по профилактике и борьбе со СПИД нашего города сегодня — это не просто учреждение, где можно сдать анализы, а высокотехнологичный, современный и постоянно развивающийся медицинский комплекс, который задает новые стандарты качества по всей стране.

Золотой стандарт качества

Одним из самых значимых достижений 2025 года для центра стало подтверждение высочайшего уровня работы диагностической лаборатории. Коллектив лаборатории успешно прошел повторную аккредитацию на соответствие международному стандарту ISO 15189-2023 «Лаборатории медицинские. Требования к качеству и компетентности».

Для справки: первичную аккредитацию лаборатория получила еще в 2020 году, а спустя пять лет специалисты вновь доказали, что их работа соответствует самым строгим мировым требованиям.

Что это значит для обычного пациента, который приходит сдать кровь на анализ? Это значит, что результаты его исследований будут максимально точными, достоверными, выполненными с соблюдением всех стандартов безопасности. Ошибка здесь исключена. Особенно приятно осознавать, что из всех медицинских лабораторий, работающих в Шымкенте, только четыре имеют столь престижную аккредитацию, и одна из них — лаборатория нашего Центра по профилактике и борьбе со СПИД.

«Полученный аттестат действителен до декабря 2030 года, и это накладывает на нас большую ответственность. Но мы гордимся, что держим планку так высоко», — отмечает заместитель главного врача Центра по профилактике и борьбе со СПИД г. Шымкента Кожахмет Намазбаевич Маширов.

Инвестиции — в знания и пациентов

Ни одно оборудование не заменит квалифицированного врача, который умеет принимать правильные решения в нестандартных ситуациях. Руководство города и управления здравоохранения Шымкента прекрасно понимают это, поэтому при их непосредственной поддержке трое врачей центра получили уникальную возможность окончить курсы повышения квалификации в Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова. Это ведущее медицинское учебное заведение России, где готовят специалистов высочайшего уровня.

«Знания и практический опыт, которые наши врачи приобрели в Сеченовском университете, уже сейчас помогают нам принимать правильные клинические решения при ведении тяжелых пациентов, особенно тех, у кого есть сопутствующие заболевания, — рассказывает заместитель главного врача. — Мы уверены, что тактика лечения, которую мы теперь применяем, позволяет добиваться лучших результатов и сохранять качество жизни наших пациентов».

Обучение лучших специалистов в ведущих мировых центрах — это стратегический подход, и он приносит свои плоды.

14 спасенных жизней в прямом смысле этого слова

Одна из самых трогательных и вдохновляющих новостей, которая прогремела в этом году, — рождение 14 здоровых детей у женщин, живущих с ВИЧ. За этой сухой цифрой — огромный труд целой команды врачей, акушеров-гинекологов, инфекционистов и, конечно же, самих мам, которые ответственно подошли к своему здоровью и здоровью будущих малышей.

Как удалось добиться такого результата? Кожахмет Маширов подробно рассказывает о системе мер, которая выстроена в городе. Прежде всего это обязательное обследование на ВИЧ всех беременных женщин и их супругов. Этот скрининг входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и доступен даже тем женщинам, кто не застрахован в системе обязательного социального медстрахования, что делает услугу поистине вседоступной.

Если у беременной женщины выявляют ВИЧ, ей незамедлительно назначают специальное противовирусное лечение, которое снижает риск передачи вируса ребенку до минимума. В случаях, когда инфицирован муж, а женщина здорова, супругу тоже рекомендуется принимать препараты для предотвращения заражения.

Все результаты анализов вносятся в обменную карту, что позволяет акушерам выбрать наилучший способ ведения родов, ведь оперативное родоразрешение методом кесарева сечения значительно снижает риск передачи вируса по сравнению с естественными родами.

Кроме того, существует экстренный алгоритм, когда женщина поступает в родильный дом уже в схватках без документов. Медики обязаны провести экспресс-тест на ВИЧ, в случае положительного результата немедленно назначить препараты матери и новорожденному.

«Самое главное после рождения исключить грудное вскармливание, поскольку через молоко вирус передается с высокой вероятностью. Новорожденному мы назначаем жидкие формы препаратов в течение шести недель, чтобы создать надежный заслон», — подчеркивает Кожахмет Намазбаевич.

Но, помимо медицинских процедур, важнейшую роль играет женщина. Ее состояние здоровья, отношение к беременности, соблюдение всех рекомендаций врачей и отказ от вредных привычек — эти факторы часто становятся решающими.

Новые стандарты: приказ, который меняет все

В октябре 2025 года Министерством здравоохранения РК утвержден приказ №107 «Стандарт организации оказания медицинской помощи при ВИЧ-инфекции в РК». Этот документ полностью переформатировал работу центров по всей стране, в том числе и шымкентского.

Новый стандарт детализирует алгоритмы ведения пациентов в зависимости от их иммунного статуса и уровня вирусной нагрузки. Другими словами, если раньше подходы были общими, то теперь для каждой группы пациентов прописаны четкие, научно обоснованные протоколы. Это помогает врачам действовать быстро и эффективно, а пациенту гарантирует получение именно того лечения, которое ему необходимо на данном этапе болезни.

«Мы работаем теперь по-новому, более системно и структурировано. Это большой шаг вперед», — уверен заместитель главного врача.

Цифры, которые говорят сами за себя

Если говорить о статистике, то показатели выявления новых случаев ВИЧ-инфекции в Шымкенте остаются стабильными. Врачи поликлиник и больниц, куда пациенты обращаются в первую очередь, продолжают активно выявлять заболевших. При этом значительно улучшились показатели приверженности к лечению: сейчас этот показатель достиг 91%, а эффективность лечения составила 94%.

Что это значит? Это значит, что 94% пациентов, которые знают о своем диагнозе, регулярно и без пропусков принимают препараты. А это, в свою очередь, позволяет держать вирус под контролем, избегать развития осложнений и продолжать жить обычной жизнью.

Медработники центра продолжат усиленно работать над тем, чтобы охватить лечением максимальное количество людей, ведь, чем выше приверженность, тем ниже риск передачи вируса другим людям.

Профилактика: от билбордов до личного контакта

Работа по профилактике ВИЧ-инфекции ведется центром в нескольких направлениях. Это и информирование населения в соцсетях, печатных изданиях, на телевидении, и работа с ключевыми группами населения, имеющими повышенный риск инфицирования, и интеграция профилактических тем в учебных заведениях и трудовых коллективах.

За последний год опубликовано 14 статей в печатных изданиях, 135 публикаций — в интернет-ресурсах, а количество постов в соцсетях превысило 430. А также состоялось три выступления на местном телевидении.

Для наглядности в течение месяца на LED-экранах в микрорайоне «Север» транслировались профилактические видеоролики, а во всех медорганизациях города размещены билборды и плакаты.

Активно развивается программа доконтактной профилактики, когда здоровые люди, входящие в группу риска, принимают препараты для предотвращения заражения. На сегодня этой возможностью уже воспользовались 677 человек.

Параллельно с этим к профилактическим программам привлечены две неправительственные организации, которые помогают охватывать труднодоступные группы населения.

Планы на завтрашний день: амбициозно и реалистично

Несмотря на впечатляющие результаты, коллектив центра не планирует останавливаться на достигнутом. На ближайший год перед специалистами поставлены конкретные и измеримые цели.

Необходимо удержать показатель распространенности ВИЧ среди населения в возрастной группе от 15 до 49 лет на уровне не выше 0,32%. Планируется также достичь охвата антиретровирусной терапией 93% людей, живущих с ВИЧ. И, наконец, увеличить число лиц, охваченных доконтактной профилактикой, до тысячи.

Но, пожалуй, самым инновационным проектом, который стартует в ближайшее время, станет внедрение цифровой модели Aman Qadam совместно с общественным фондом «Центр научно-практических инициатив» из Алматы. Этот проект направлен на повышение доступности доконтактной профилактики и предусматривает цифровой маршрут пациентов, который поможет устранить барьеры на пути к лечению. В планах — расширение точек доступа через партнерские аптеки и обеспечение контроля пациентами собственных медицинских данных.

«Мы хотим, чтобы любой человек, даже самый стеснительный или боящийся огласки, мог получить качественную консультацию и необходимые препараты в удобном для себя месте», — объясняет Кожахмет Намазбаевич.

Город меняется к лучшему

За всеми достижениями, цифрами, аккредитациями и современными протоколами лечения стоит непреложная истина: медицина может все, но только если пациент приходит к врачу вовремя.

Специалисты центра обладают высочайшей квалификацией, лаборатория подтверждает международные стандарты качества, врачи проходят обучение в ведущих клиниках мира, а новейшие препараты доступны каждому гражданину бесплатно. Все это делается ради одного: чтобы, обратившись в центр, каждый пациент получил самое современное и эффективное лечение, которое поможет ему справиться с недугом, взять болезнь под контроль и продолжать жить полноценной, активной и счастливой жизнью.

Помните: ВИЧ-инфекция давно перестала быть приговором. Сегодня это просто диагноз, который при своевременном выявлении и правильном лечении позволяет жить долго, иметь здоровых детей, работать, путешествовать, любить и радоваться каждому дню.

Специалисты Центра по профилактике и борьбе со СПИД г. Шымкента готовы стать вашими надежными спутниками на этом пути. Сделайте шаг навстречу своему здоровью уже сегодня.

Жанна Курманбекова