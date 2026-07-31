Свыше миллиона жителей Казахстана получили онлайн-консультации врачей

Более 1 миллиона казахстанцев уже воспользовались услугами телемедицины. По данным Министерства здравоохранения, сегодня к системе подключены 655 медицинских организаций, а потенциальный охват превышает 2 миллиона человек.

В ближайшие годы телемедицинскую сеть планируют расширить более чем на 4 тысячи медицинских организаций, включая сельские медпункты, амбулатории, районные и областные больницы.

Также цифровые сервисы внедрят почти в 6 900 школах.

С начала года медорганизации страны оказали свыше 23,1 млн медицинских услуг, из которых более 2,17 млн были предоставлены дистанционно.

На телемедицину приходится 9,4% всех оказанных медицинских услуг. Среди лидеров по использованию онлайн-консультаций — Туркестанская область, где их доля достигла 10%.