Республиканский турнир службы контроля охраны по мини-футболу прошел в Шымкенте

В Шымкенте собрались сильнейшие футбольные команды сотрудников комитета контроля службы охраны МВД РК. Участие в республиканском турнире приняли 19 коллективов из 17 регионов страны — всего 190 правоохранителей поборолись за главный трофей соревнований.

Среди участников турнира — сотрудник полиции Костанайской области Темирлан Дауылбай. Для него это уже второе участие в республиканских соревнованиях.



О своих впечатлениях от соревнований и выступлении команды рассказал участник турнира из Костанайской области Темирлан Дауылбай: «Мы приехали из города Костаная, представляем Костанайскую область. В этом году для нас соревнования прошли лучше, чем в прошлый раз. Мы смогли выйти из группового этапа, затем попали в плей-офф. Сегодня нам немного не хватило — уступили нашим соперникам из Павлодара со счетом 2:1. В целом организация турнира на высоком уровне, нам все понравилось».



Турнир среди сотрудников службы охраны проводится в Казахстане с 2014 года и уже стал традиционной площадкой для развития спортивного движения в ведомстве. Соревнования помогают укреплять командный дух, пропагандировать здоровый образ жизни и повышать уровень профессионального взаимодействия между коллегами. В этом году республиканский турнир уже в третий раз принял Шымкент.

Как отметил старший инспектор комитета контроля службы охраны МВД Есен Мейірбек, соревнования помогают не только выявить сильнейшие команды, но и укрепить профессиональное взаимодействие между сотрудниками: «Главная цель соревнований — укрепление дисциплины среди личного состава в рамках принципа «Закон и порядок», а также развитие взаимодействия и связи между сотрудниками. Кроме того, в рамках подготовки к чемпионату МВД проводится отбор игроков в сборную команду комитета контроля службы охраны».



Помимо определения сильнейших команд, турнир стал площадкой для отбора игроков в сборную комитета контроля службы охраны МВД, которая представит ведомство на предстоящем чемпионате Министерства внутренних дел.