30 семей Шымкента получили ключи от новых квартир

В Шымкенте еще 30 семей стали новоселами. Городской акимат вручил ключи от арендных квартир гражданам, состоящим в очереди на жилье. Приоритет был отдан представителям социально уязвимых категорий населения.

Среди получателей есть и те, кто ждал собственного жилья более десяти лет.

На этот раз квартиры распределили по программе арендного жилья. Среди счастливых обладателей — Айнур Сыдыкова. В очередь на жилье она встала в 2014 году, как мать-одиночка. Спустя годы, по ее словам, благодаря сыну семья наконец обрела собственный угол: «Мы очень рады, даже не передать словами. Думаю, каждый мечтает о таком счастье. Пусть это станет добрым примером для всех казахстанцев. Пусть никто не останется без дома, и пусть каждому достанется еще лучшее жилье. Нам дали квартиру в микрорайоне Бозарык. Мы еще не успели ее посмотреть, сейчас поедем, если Бог даст».

Пока жильцы будут оплачивать только аренду. В дальнейшем, накопив необходимую сумму, они смогут оформить квартиру в собственность. По словам специалистов, участвовать в программе могут только граждане, состоящие в очереди на жилье. При этом 70% квартир предоставляется представителям социально уязвимых слоев населения.

Как отметил Копжан Толебаев, исполняющий обязанности руководителя управления жилищной политики, программа направлена прежде всего на поддержку тех, кто больше всего нуждается в жилье: «В первую очередь квартиры предоставляются инвалидам I и II групп, семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, многодетным семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, неполным семьям и пенсионерам. Квартиры расположены в микрорайоне Бозарык, имеют чистовую отделку, оснащены всеми современными инженерными коммуникациями и необходимым оборудованием. В дальнейшем они будут передаваться жильцам с правом приватизации».

По последним данным, в очереди на жилье состоят уже около 100 тысяч человек. В этом году по льготным программам планируется предоставить более 7 тысяч квартир.