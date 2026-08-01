Вот с такой просьбой к финальному месяцу лета обратилась молодой поэт Наталья Рогова:

Удиви меня, август!..

Мелодией лунного танца,

Ароматом цветов, полинявшими ситцами троп.

Я хочу вместе с сойками в рощах остывших смеяться

И касаться земли тонкокожей беспечностью стоп.

…Это самый быстрый месяц года. Почему? А потому что лето ведь завершается, световой день на глазах убывает. Нам надо многое успеть: поработать, съездить куда-то, отдохнуть, навестить, проведать, признаться, простить, обнять, почитать-перечитать кучу книг, сварить малиновое варенье, джем из крыжовника, собрать детей-внуков в школу. Да мало ли еще у всех могут быть какие важные дела…

Пробегитесь взглядом по календарю августа. Вы наверняка найдете что-то полезное для себя.

1 августа — начало Первой мировой войны (112 лет).

Обретение мощей преподобного Серафима Саровского.

Всемирная неделя грудного вскармливания.

День бумажных салфеток.

Международный флешмоб женственности.

Международный день консервирования.

День планировщика.

55 лет — актрисе Полине Кутеповой.

2 августа — День ВДВ (Воздушно-десантные войска).

Ильин день.

День железнодорожника.

День сидения на подоконниках.

День фонтанов.

3 августа — День арбуза.

День поцелуев с зеркалом.

80 лет — актеру Николаю Бурляеву.

4 августа — День качания на качелях.

День заветного сундучка.

Международный день пива.

День рождения шампанского.

5 августа — День распрямившегося штопора.

День разглядывания горизонта.

День замка из песка. День «Работай как собака».

6 августа — Международный день «Врачи мира за мир» (46 лет).

День Хиросимы (81 год).

Международный день распространения информации об особых потребностях развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и стоящих перед ними особых проблемах в области развития.

День огненной воды. День грибного дождя.

Международный день подкаблучника.

170 лет — живописцу Аполлинарию Васнецову.

120 лет со дня рождения писателя, лауреата Госпремии КазССР Ивана Шухова (1906-1977 гг.).

7 августа — Успение праведной Анны, матери Богородицы.

150 лет — танцовщице Мата Хари.

Праздник холостяка.

День собирания звезд.

День особенно нелепой упаковки.

8 августа — Международный день альпинизма (альпиниста).

Всемирный день кошек.

День физкультурника (спортсмена).

День рождения холодильника.

День «Счастье случается».

125 лет — писательнице Нине Берберовой.

9 августа — Всемирный день коренных народов мира.

День окончания Ленинградской битвы (1944 г.).

День строителя.

День воздушных поцелуев.

10 августа — День Абая.

День попутного ветра.

День долгих проводов.

Международный день влогинга (видеоблога).

11 августа — Рождество святителя Николая Чудотворца (1768 лет).

Всемирный день стального барабана.

День полета на воздушном шарике.

День «мусорной еды».

12 августа — Международный день молодежи.

День встреченного рассвета.

Всемирный день слона.

13 августа — Всемирный день левшей.

День встреч.

День шумящих ракушек.

100 лет — политику Фиделю Кастро.

14 августа — Медовый спас.

Начало Успенского поста.

Происхождение Честных древ Животворящего Креста Господня.

Праздник воспаленного воображения.

День выгула черепахи.

День рождения мессенджера Telegram.

160 лет — писателю Дмитрию Мережковскому.

85 лет — Дэвиду Кросби, американскому певцу и гитаристу.

60 лет — актрисе Холли Бэрри.

15 августа — День археолога.

День памяти Виктора Цоя (36 лет).

Всемирный день бездомных животных.

Праздник сладких огурцов.

День рождения телефонного приветствия «Алло».

День «Пойте на Луну». День шептания с лунными Девами.

В этот день в 1930 году в совхозе «Тимур» родился наш легендарный земляк Шамши Калдаяков, советский композитор, Герой Труда Казахстана (2022 г., посмертно), Народный артист Казахстана (1991 г.), «король казахского вальса». В 1956 году он написал песню «Менің Қазақстаным» («Мой Казахстан»), которая впоследствии стала современным гимном РК. Шамши Калдаякова не стало 29 февраля 1992 года.

255 лет со дня рождения английского писателя, переводчика Вальтера Скотта (1771-1832 гг.), романы «Айвенго», «Гай Мэннеринг, или Астролог», «Квентин Дорвард», «Ричард Львиное Сердце», «Роб Рой» и др.

95 лет — композитору Микаэлу Таривердиеву.

16 августа — 150 лет графику Ивану Билибину.

День чуда своими руками.

День «Настоящая любовь навсегда».

День малинового варенья.

17 августа — День любимого дивана.

День лысых ежиков.

День проснувшихся улиток.

425 лет — математику Пьеру Ферма.

85 лет — актеру и режиссеру Николаю Губенко.

18 августа — День смеющихся ангелов.

День «Никогда не сдавайся».

Праздник топора.

19 августа — Преображение Господне. Яблочный спас.

Всемирный день фотографии.

Всемирный день гуманитарной помощи.

День рождения русской тельняшки.

День превращения в бабочку.

Международный день банта.

120 лет со дня рождения писателя Григория Белых (1906-1938 гг.), повести «Дом веселых нищих», «Республика Шкид» (в соавторстве с Л. Пантелеевым), «Шкидские рассказы» и др.

120 лет со дня рождения писателя, сценариста Леонида Васильевича Соловьева (1906-1962 гг.), «Повесть о Ходже Насредине», «Севастопольский камень».

75 лет — актеру Владимиру Конкину.

20 августа — Всемирный день лени.

День рождения Чебурашки.

День рождения букваря.

День музыкальных шкатулок.

Всемирный день комара.

21 августа — День подавления путча ГКЧП (35 лет).

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма.

День без косметики и макияжа.

Праздник старых бурдюков.

155 лет со дня рождения писателя Леонида Андреева (1871-1919 гг.).

22 августа — Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений.

День катания по радуге.

День дубовой бочки.

Вечером 22 августа 1993 года в селе Акши Алакольского района Алматинской области в результате второго сердечного приступа скончался Динмухамед Кунаев, советский партийный и государственный деятель, горный инженер. Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана, трижды Герой Социалистического Труда.

16 декабря 1986 года в ходе рекордно короткого пленума ЦК КП Казахстана, длившегося всего 18 минут, Динмухамед Кунаев был снят с поста первого секретаря ЦК компартии Казахстана. Тогда же Генсек ЦК КПСС М. Горбачев инициировал следствие против него, дав задание следователю по особо важным делам Генпрокуратуры СССР В. Калиниченко найти порочащие факты для предъявления обвинения. Однако сделать этого не удалось. С дозволения центра Кунаева лишили дачи и положенной ему как бывшему члену Политбюро и трижды Герою Социалистического Труда персональной пенсии. Все свои сбережения, 35 тыс. рублей, Кунаев впоследствии истратил на выкуп собственной квартиры.

23 августа — День разгрома фашистских войск в Курской битве (83 года).

Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации.

День «Обними свою возлюбленную».

День полета божьих коровок.

День «Пари, как ветер».

24 августа — День валяния в стоге сена.

День падающей звезды.

День консервного ножа.

День рождения картофельных чипсов.

25 августа — День «Поцелуемся и помиримся».

День лазанья по деревьям.

90 лет со дня рождения поэтессы, лауреата Госпремии РК Марфуги Айтхожиной (1936 г.).

26 августа — Праздник в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец».

Праздник тринадцатой кошки.

День привлечения удачи.

День устраивания секретиков.

27 августа — окончание Успенского поста.

Всемирный день озер.

День первого поцелуя.

Праздник пролетающих облаков.

Всемирный день игры «Камень, ножницы, бумага». День мемов. День ленточек и бубенчиков.

130 лет — актрисе Фаине Раневской. День кино.

155 лет со дня рождения американского писателя Теодора Драйзера (1871-1945 гг.), романы «Американская трагедия», «Гений», «Оплот» и др.

28 августа — Успение Пресвятой Богородицы.

День надутых губ.

День запрокидывания головы.

День «Гоняйте мышкой вокруг значков».

День публичного чтения комиксов.

105 лет со дня рождения писателя Нысанбека Торекулова (1921-2008 гг.).

29 августа — Международный день действий против ядерных испытаний.

Ореховый спас.

День бархатных туфелек.

День гуляний по крышам.

30 августа — Международный день жертв насильственных исчезновений.

День шахтера.

Праздник Зубровки.

День игрушки-пружины «Слинки».

День рождения компакт-кассеты.

280 лет со дня рождения живописца Франсиско Гойя.

120 лет со дня рождения Ивана Максимовича Семенова (1906-1982 гг.), автора замечательных иллюстраций к книгам Джерома Дж. К. «Трое в лодке, не считая собаки», Ю.М. Дружкова «Приключения Карандаша и Самоделкина», Н.Н. Носова «Бобик в гостях у Барбоса», «Фантазеры» и др.

31 августа — Международный день лиц африканского происхождения.

День блога.

День шепота травы.

День «Мы любим мемуары».

215 лет со дня рождения французского писателя Теофиля Готье (1811-1872 гг.), автора книг «Капитан Фракасс», «Путешествие в Россию» и др.

95 лет со дня рождения народной артистки Казахстана Шариповой Замзагуль Нусипбайкызы (1931-2018 гг.).

И на прощание для вас едва ли не самая знаменитая цитата из романа Рея Брэдбери «Лето, прощай!»: «Август надо цедить медленно, как грушевый ликeр. Hаливать в маленькую рюмочку, отхлебывать по кaпельке, а сквозь рюмочку смотреть на солнце».

Хорошего вам месяца, дорогие!

Календарь августа листала

Фарида Шарафутдинова