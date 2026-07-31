В шымкентском гарнизоне проверили военную технику

С целью предупреждения правонарушений при организации внутренней службы военнослужащими отдела военной полиции шымкентского гарнизона проведена проверка состояния парков военной техники войсковых частей и учреждений гарнизона.

Мероприятие направлено на обеспечение безопасности дорожного движения военных транспортных средств и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием военнослужащих. В ходе проверки до ответственных лиц за эксплуатацию автомобильной техники доведены требования нормативных правовых документов, регламентирующих порядок эксплуатации военной автомобильной техники.

Как отметил старший специалист-водитель инспектор отдела военной полиции Шымкентского гарнизона ефрейтор Баглан Доктырбай, основной целью осмотра является всесторонняя и объективная оценка технического состояния военной техники, проверка ее соответствия установленным нормативам, а также своевременное выявление и устранение возможных нарушений, способных повлиять на безопасность и эффективность эксплуатации в условиях повседневной службы и выполнения учебно-боевых задач.

Проверке подверглись все автомобили и бронетанковая техника, предназначенные для перевозки личного состава. Особое внимание было уделено внешнему виду транспортных средств. У водителей проверили наличие военных билетов и водительских удостоверений с отметкой, подтверждающей право на управление закрепленным транспортным средством.

— Подобные проверочные мероприятия проводятся регулярно для проверки соответствия установленным требованиям технического состояния и оборудования транспортных средств, специальной и бронированной техники, предупреждения правонарушений, связанных с их эксплуатацией, а также контроля допуска водителей к участию в дорожном движении при выполнении служебных и учебно-боевых задач, — отметил ефрейтор Баглан Доктырбай.

Проверка показала, что в войсковых частях шымкентского гарнизона военная техника готова к работе в любых условиях, обеспечена ее высокая степень безопасности, и она способна выполнить любые поставленные задачи.