Pitch Night под открытым небом

В Шымкенте начинающие предприниматели получили возможность представить свои стартапы тем, кто помогает превращать идеи в успешный бизнес. Pitch Night объединил авторов перспективных проектов, представителей IT-сообщества, экспертов и инвесторов на одной площадке под открытым небом.



Главной частью вечера стали питч-презентации проектов. Авторы представили свои идеи экспертному жюри, получили профессиональную обратную связь и рекомендации по дальнейшему развитию. По итогам предварительного отбора в финале были представлены лучшие проекты, которые будут бороться за призовой фонд в размере 600 000 теңге.



Один из финалистов Pitch Night — участник Алимжан Ануар представил проект, который помогает предпринимателям выбрать перспективное место для открытия бизнеса:ь «Сегодня участвуем, прошли отбор из 60 человек, и представляем проект под названием kaz map, если углубиться в название проекта, исходит из двух слов касип, и map на английском карта получается. Наш проект представляет из себя большую карту, которая покрывает весь Казахстан, практически уже на данный момент, и помогает людям и пользователям, которые хотят открыть свой средний или малый бизнес».



Еще один участник, Альдибек Нурдаулет, рассказал о разработке, которая с помощью искусственного интеллекта оценивает перспективность будущего бизнеса: «Мы собираем по 2gis IP данные полностью, у нас есть алгоритм скоринг, который считает насколько бизнес который считает подходит или не подходит и будет ли успешным или нет, и под конец есть искусственный интеллект который анализирует всю скоринговую систему, и на вывод дает понятный текст для пользователей, почему эта точка подходит для бизнеса или нет».



Помимо конкурсной программы, гостей ожидали нетворкинг с предпринимателями и представителями IT-индустрии, Pizza Night под открытым небом и розыгрыш брендированного мерча Shymkent Hub.



О целях мероприятия и возможностях, которые Pitch Night открывает для начинающих разработчиков и предпринимателей, рассказал директор Shymkent Hub Тимур Козыкеев: «Сегодня у нас проходит pizza night, это аналог pizza pitch, получается определенное количество стартапов будут презентовать свои проекты, и от этого по итогу мы выберем 3 проекта, которые выиграют первое, второе и третье место. Главная цель это развитие IT систему города. 15 проектов могут абсолютно разными. Главное чтобы проект имел nvp, жизнеспособный продукт, чтобы он работал. И чтобы сам founder проекта смог презентовать проект».



Мероприятие стало еще одной площадкой для поддержки инновационных проектов и развития стартап-экосистемы региона, объединив талантливых разработчиков, основателей стартапов и всех, кто заинтересован в развитии технологического предпринимательства.