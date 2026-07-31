В Шымкенте усилили контроль за соблюдением экологических норм на предприятиях. С начала года специалисты департамента экологии провели 29 проверок, в ходе которых выявили многочисленные нарушения.

По итогам внеплановых проверок возбуждено 39 административных дел, а общая сумма штрафов превысила 91 миллион теңге. Среди нарушителей оказались предприятия, которые работали без необходимых очистных сооружений и экологических разрешений.



За первые шесть месяцев этого года департамент экологии города Шымкента провел 29 проверок предприятий. Из них 15 носили профилактический характер — в таких случаях организации не штрафуют, а выдают предписания с требованием устранить выявленные нарушения. Если требования не выполняются, материалы направляются в суд.

Об этом сообщил руководитель департамента экологии города Шымкента Ермахан Козыбаев на брифинге в Региональной службе коммуникаций. Кроме того, специалисты провели 12 внеплановых проверок, основанием для которых стали обращения граждан и представителей организаций.

Ермахан Козыбаев, руководитель департамента экологии города Шымкента озвучил итоги проведенных проверок и рассказал, какие меры приняли в отношении нарушителей:

«По итогам этих 12 проверок было возбуждено 39 административных дел. В результате наложены штрафы на общую сумму 91,3 миллиона теңге. На сегодняшний день 72 миллиона теңге полностью взысканы в пользу государства. Кроме того, 29 учреждениям выданы предписания по устранению нарушений. Материалы по неисполненным требованиям направлены судебным исполнителям для принудительного взыскания».



В ходе проверок были выявлены предприятия, допустившие серьезные нарушения экологических норм. Одно из них осуществляло деятельность без установки оборудования для очистки вредных выбросов в атмосферу, другое работало без необходимых экологических разрешительных документов.

По словам Ермахана Козыбаева, экологический контроль в городе ведется не только во время проверок, но и с помощью автоматизированной системы мониторинга выбросов: «Полностью безвредных для окружающей среды производств не существует. Любой производственный процесс сопровождается образованием отходов, сточных вод и выбросами в атмосферу — это естественная часть работы любого предприятия. Если вам необходима достоверная информация или вы планируете публиковать материалы на экологическую тему, прошу обращаться в наш департамент. Мы готовы предоставить полную и официальную информацию. Если же распространяется недостоверная информация, то, как вы знаете, законодательством предусмотрены соответствующие меры ответственности. Также хочу отметить, что в Шымкенте действует автоматизированная система экологического мониторинга. К ней подключены четыре предприятия, объем выбросов которых превышает 500 тонн в год. В соответствии с требованиями Экологического кодекса они обязаны установить автоматизированные системы мониторинга и в режиме онлайн передавать данные о выбросах. Информация поступает в центр мониторинга, где специалисты в режиме реального времени отслеживают объемы выбросов. Если фиксируется превышение установленных нормативов, предприятие обязано уведомить уполномоченные органы. После этого наши специалисты проводят проверку и принимают необходимые меры в соответствии с действующим законодательством».



По словам специалистов, на качество воздуха в городе влияют не только промышленные предприятия, но и автомобильный транспорт. Сегодня в Шымкенте зарегистрировано более 500 тысяч автомобилей.

Отметим, что в прошлом году департамент экологии проверил 34 предприятия и выписал штрафы примерно на 40 миллионов теңге. А уже за первые шесть месяцев этого года сумма наложенных штрафных санкций превысила этот показатель более чем в два раза.