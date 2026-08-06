Минздрав сообщил о снижении смертности новорождённых с тяжёлыми патологиями

За последние пять лет Казахстан более чем втрое снизил смертность новорождённых с тяжёлыми врождёнными патологиями. Этого удалось добиться благодаря развитию неонатальной хирургии, ранней диагностике, внедрению современных технологий и совершенствованию системы специализированной медицинской помощи.

По данным Минздрава, показатель летальности снизился с 22% до 6,9%, а послеоперационная выживаемость выросла с 84% до 93%. Ежегодно в стране проводят около 1 400 операций новорождённым, а специализированная помощь доступна во всех регионах Казахстана.

Одним из важных направлений стала маршрутизация беременных при выявлении у плода врождённых пороков развития. Будущих мам направляют в специализированные перинатальные центры, где заранее планируют родоразрешение и готовят медицинскую команду для оказания помощи ребёнку сразу после рождения.

Современные методы пренатальной диагностики позволяют выявлять многие патологии ещё во время беременности, что значительно повышает шансы на успешное лечение в первые дни жизни.

С августа 2025 года в Казахстане реализуется программа прегравидарной подготовки «Аналар саулығы», направленная на укрепление здоровья женщин до беременности. Кроме того, с 2024 года работают клиники одного дня, благодаря которым охват пренатальным скринингом вырос на 10%, выявляемость патологий — на 12%, а уровень детской инвалидности снизился на 8%.

В стране также развивается фетальная хирургия — внутриутробное лечение отдельных патологий плода. Такие операции проводят в специализированных центрах Алматы и Астаны. На сегодняшний день выполнено 39 подобных вмешательств.

Активно внедряются и малоинвазивные технологии: около трети операций новорождённым выполняются через небольшие проколы, что ускоряет восстановление детей. С 2022 года применяется технология экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), которая используется при критических состояниях.

По данным Минздрава, сегодня выживаемость детей с врождённой диафрагмальной грыжей достигает 80–90%, при атрезии пищевода — 85–95%, а при гастрошизисе превышает 90%. Более чем в 2,5 раза также снизилась смертность недоношенных детей с некротизирующим энтероколитом.

В дальнейшем планируется внедрение 3D-моделирования при подготовке к сложным операциям, расширение использования генетических технологий, развитие телемедицины и повышение доступности высокотехнологичной помощи в регионах.