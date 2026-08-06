В Шымкенте обучают искусству изготовления сырмака

Национальный орнамент, натуральный войлок и ручная работа — именно так рождается настоящий сырмак.

В Шымкенте мастера народного творчества провели обучающий мастер-класс, где познакомили участников с традиционной технологией изготовления одного из главных символов казахского прикладного искусства.

«Считаю, что это очень важно для духовного развития и воспитания нашей молодежи. К сожалению, многие молодые люди недостаточно знают о национальных ценностях и традициях. Мы все делаем вручную: валяем войлок по традиционной технологии, затем обрабатываем его, создаем композицию орнамента, вырезаем узоры, соединяем детали и сшиваем их. Именно так проходит весь процесс изготовления сырмака»,— рассказала мастер-преподаватель Гульнар Жолдасбекова.

Практическая часть мастер-класса стала главным этапом и самым интересной частью мероприятия. Собравшиеся попробовали самостоятельно обработать войлок, подготовить элементы орнамента и собрать фрагменты будущего сырмака.

«Мне очень нравятся казахские орнаменты, их смысл и глубокое значение. Они несут большое воспитательное значение. В будущем я хотела бы заниматься этим ремеслом. Считаю, что каждая казахская девушка должна уметь работать с войлоком»,— участница МК Аяулым Мыктыбек.

Сегодня изделия в национальном стиле — это уже не только музейные экспонаты, но и важная часть современного интерьера. В последние годы спрос на сырмак ручной работы и декоративные изделия из войлока заметно вырос.

Они не только сохраняют национальное наследие, но и придают дому особый уют, красоту и тепло.