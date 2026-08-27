На общественном совете обсудили вопросы Туранского района

Уровень безопасности школ Туранского района обсуждали на очередном заседании общественного совета. Кроме того, глава района Биржан Азимбердиев отчитался о проделанной за полгода работе и рассказал о дальнейших планах. Участники встречи интересовались не только проделанной работой, но и развитием производственной сферы.

Аким Туранского района отчитался о работе, проведённой за полгода, и поделился планами на будущее. Члены общественного совета внимательно выслушали отчёт и подняли ряд вопросов, которые давно их беспокоят.

В частности, они поинтересовались открытием новых производственных объектов, увеличением экспортного потенциала и развитием предпринимательства.

Соответствующие предложения уже внесены в генеральный план города, рассказал аким Туранского района Биржан Азимбердиев: «Мы внесли предложения в генеральный план. В нижней части Курсай планируется строительство птицефабрики. Также в этих районах планируется создать агроиндустриальную зону. Кроме того, в районе «Жанаталап» планируются внедрить проекты связанные с химическим производством».

На заседании обсудили проблему доставки детей из отдалённых населённых пунктов в школы. Представители учебных заведений подняли вопрос организации подвоза школьников и попросили совместно с акиматом найти решение. Кроме того, участники встречи обратили внимание на безопасность детей возле образовательных учреждений.

К новому учебному году обновляют пешеходные переходы у образовательных учреждений, сообщил аким Туранского района Биржан Азимбердиев: «Всего в районе 63 школы. Из них 31 государственная и 32 частные. Вы спрашиваете о подготовке школ — сейчас эта работа ведётся. Из 31 государственной школы в 17 уже обновили пешеходные переходы. До 1 сентября работа будет полностью завершена. А среди частных школ такие переходы есть только в восьми».

По словам акима района, совместно с соответствующими управлениями принимаются меры в отношении некоторых частных школ. Они также должны до 1 сентября обновить пешеходные переходы возле своих учебных заведений.