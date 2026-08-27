Дети и подростки оказались в группе риска по психическим расстройствам

Почти вдвое больше пациентов, с таким ростом первично выявленных психических расстройств Казахстан подошёл к 2026 году. Если в 2021-м диагноз впервые получили 8,5 тысячи человек, то в прошлом году уже 15,5 тысячи. И тенденция сохраняется: только за первый квартал этого года первичная заболеваемость выросла на 15,7%.

Особенно тревожная статистика среди детей и подростков.

Психические расстройства становятся всё более заметной проблемой. По оценкам ВОЗ, за последние годы количество людей имеющих психические расстройства и заболевания во всем мире выросло на 25%. Особенно уязвимы дети и подростки: в Казахстане в прошлом году самая высокая первичная заболеваемость зафиксирована среди детей до 14 лет. Растут показатели и среди подростков.

По оценкам ВОЗ каждый седьмой подросток в возрасте от 10 до 19 лет страдает психическими расстройствами.

На психическое здоровье влияют образ жизни, недостаток общения и физической активности, отмечает PhD, врач-психиатр Лаура Сыдыкова: «У подростков могут встречаться тревожные и депрессивные расстройства, реже — отдельные расстройства развития. Одной из причин может быть всё большая виртуализация общения: подростки меньше взаимодействуют друг с другом в реальной жизни, снижается их физическая и социальная активность. При этом физическое и психическое здоровье тесно взаимосвязаны и напрямую влияют друг на друга».

При этом проблемы с психикой часто начинаются ещё в детстве: до 30% расстройств проявляются до 14 лет, а половина до 18. Поэтому рост выявляемости специалисты связывают не с распространением расстройств, а и с их более ранним выявлением. Важную роль здесь играют и психологи. Если к психиатру люди все еще боятся обращаться, то психолог может первым заметить тревожные симптомы и вовремя направить человека за специализированной помощью.

Психолог может первым заметить тревожные изменения и помочь семье обратиться за специализированной помощью, поясняет психолог Герман Владимиров: «Психолог может сопровождать человека и оказывать необходимую поддержку, однако основное лечение психических расстройств находится в компетенции врача-психиатра. Если речь идёт о ребёнке, важно работать не только с ним, но и с родителями. Иногда взрослым необходимо пересмотреть собственное поведение и способы взаимодействия с ребёнком».

Особенно важна поддержка семьи, когда речь идёт о ребёнке. Без участия родителей даже профессиональной помощи может быть недостаточно.

Однако родители не всегда вовремя замечают изменения в поведении ребёнка, говорит психолог Гульнара Айтжанова: «Специалисты могут работать с ребёнком и оказывать ему профессиональную помощь, но этого недостаточно без поддержки близких. К сожалению, не все родители своевременно обращаются за помощью и не всегда замечают изменения в поведении своих детей. Поэтому участие семьи в этом процессе имеет очень большое значение».

Среди взрослых психические расстройства чаще проявляются тревожными и депрессивными состояниями, а также различными зависимостями. Специалисты говорят: чем раньше проблему заметили, тем больше шансов не довести её до тяжёлого состояния. Именно на раннем выявлении и профилактике минздрав планирует сделать акцент.

Ведомство намерено изменить систему помощи людям с ментальными проблемами, и усилить раннюю диагностику.