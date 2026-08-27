В Шымкенте прошёл форум комплаенс-служб, посвящённый вопросам профилактики коррупции

В мероприятии приняли участие комплаенс — офицеры организаций квазигосударственного сектора. Основная цель форума — дать четкие от веты на вопросы по последним изменениям в законодательстве и обсудить способы своевременного выявления коррупционных рисков.

Одной из основных тем повестки форума, были разъяснения по изменения в новом законе «О государственной службе Республики Казахстан». Он вступил в силу с 1 июля. Участники обсудили и новые требования к комплаенс-службам в квазигосударственном секторе.

О новых подходах рассказал руководитель Департамента Агентства РК по делам государственной службы по городу Шымкенту Қанат Қадырбеков: «Одно из нововведений — создание в государственных учреждениях служб по профилактике правонарушений. Это будет зависеть от штатной численности каждого учреждения. Деятельность этих служб направлена на координацию работы комплаенс-служб. Сегодня мы как раз делимся этими нововведениями с нашими коллегами».

Участники форума провели практическую работу по выявлению, оценке и профилактике коррупционных рисков. Им были предложены конкретные ситуации, после чего состоялась групповой разбор проделанной работы. Специалисты определяли потенциальные коррупционные риски в организациях и искали пути их искоренения.

Подробнее об этом рассказала эксперт по антикоррупционному комплаенсу Айпара Адибай: «Комплаенс-службы появились около пятя лет назад. После их создания мы тщательно отслеживали их работу. Если возникают новые изменения, то, посредством соответствующих приказов, вносятся корректировки в должностные инструкции и работу комплаенс-служб. Основная цель — своевременно снижать риски, возникающие в процессах квазигосударственных организаций, и эффективно бороться с коррупцией».

Задача комплаенс-офицеров — контролировать соблюдение требований законодательства внутри организации и предотвращать коррупционные проявления. Сегодня в Шымкенте в этом направлении работают более 170 специалистов.