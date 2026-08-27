Август в шымкентском саду

В Шымкенте август — месяц, когда солнце все еще в силе, но оно уже не такое безжалостное, как в июле. Температура днем держится около 35-40 градусов, а ночи становятся прохладнее, и это дает растениям долгожданную передышку.

В саду происходит главное событие года — массовое созревание урожая. Яблоки наливаются соком, виноград набирает сладость, гранаты начинают розоветь на солнце, а на грядках вовсю «трудятся» последние томаты и перцы. И в это время опытный садовод начинает думать о завтрашнем дне: о том, что будет, когда урожай уже собран.

Роза Малыхина ведет нас по своему участку и рассказывает, что нужно делать прямо сейчас, в середине августа. Успеть вовремя, значит, не только сохранить то, что уже выросло, но и подготовить сад к осенне-зимнему периоду, когда забот, казалось бы, меньше, но они не менее важны.

Августовский полив: вода по расписанию и строго под корень

Первое, о чем пойдет речь, когда мы подошли к яблоням, — это полив. В августе, когда плоды наливаются массой и сахаром, деревья требуют много воды. Но поливать их надо не так, как в июне или июле. Схема меняется кардинально.

В августе Роза Николаевна переходит на более редкий, но очень глубокий полив. Если раньше она поливала раз в десять дней, то теперь — раз в две недели. Но под каждое взрослое дерево она выливает по 150 литров воды за один раз. Почему реже? Потому что плоды уже набрали основной объем, и избыток влаги в этот период может сделать их водянистыми, рыхлыми и лишенными вкуса. Яблоки станут кислыми, будут плохо храниться и быстро портиться. Корни дерева уже не нуждаются в постоянном увлажнении: им нужно получить глубокий, насыщенный заряд, который будет питать плоды до самого сбора.

Влага подается строго по периметру кроны — туда, где находятся всасывающие корни, а не под ствол. Роза Малыхина специально делает вокруг каждого дерева земляной валик, заливает воду внутрь этого импровизированного бассейна и дает ей медленно впитаться. После полива она обязательно мульчирует приствольный круг толстым слоем скошенной травы или соломы.

Виноград на шпалере тоже требует особого подхода. В августе ягоды начинают розоветь и набирать сахар, и здесь важно не переусердствовать. Роза поливает виноград раз в десять дней, но за две недели до предполагаемого сбора урожая прекращает полив. Если полить виноград перед сбором, то ягоды потрескаются, потеряют товарный вид, а главное — в них не накопится нужного количества сахара. Сладкий виноград, который успел подсохнуть на корню, всегда вкуснее того, который поливали до последнего дня.

Сбор урожая: важные нюансы

На грядках вовсю краснеют томаты. Август — время ежедневного сбора. Если томат перезреет на кусте, то он растрескается и в него попадет инфекция. Особенно это опасно в жаркую и сухую погоду, когда трещины появляются от резкого перепада влажности. Роза Николаевна срывает только бурые и розовые плоды: они потом дозревают дома, на подоконнике или в темном месте и становятся такими же сладкими, как и те, что дозрели на кусте. Зеленые и самые мелкие плоды она оставляет на кусте, так как у них еще есть шанс налиться на солнце до конца августа. Томаты срываются с плодоножкой — так они дольше хранятся, не теряют упругости и не начинают гнить в месте отрыва.

Сладкий перец и баклажаны тоже требуют внимания. Роза Малыхина срывает их в стадии технической спелости, когда они еще не полностью окрасились в свой финальный цвет, но уже набрали характерные размер и массу. Дома они дозревают за неделю, а на кусте могут перезреть и стать горькими, ватными, потерять упругость. Особенно это касается баклажанов: если они перезрели, то их мякоть становится грубой, появляется характерная горечь, которую уже ничем не исправишь.

Виноград срезаем секатором, обязательно оставляя небольшой черенок. Отрывать грозди нельзя: если повредить кисть, то ягоды начнут гнить прямо на месте среза, а это может перекинуться на всю гроздь. Роза Николаевна срезает только спелые грозди, ориентируясь на цвет ягод, их упругость и наличие воскового налета. Недозрелые грозди остаются на кусте: они дойдут до нужной кондиции, пока стоит теплая погода, которая в Шымкенте часто держится до конца сентября.

Подкормка в августе: калий и фосфор — всему голова

После того как урожай начал массово поступать в корзины, особенно томатов и перцев, Роза Малыхина обязательно подкармливает растения. Они отдали практически все свои запасы питательных веществ на формирование плодов и теперь нуждаются в восстановлении. Если этого не сделать, то в следующем году они не будут плодоносить так же обильно.

Для томатов и перцев она использует настой золы — стакан древесной золы на ведро воды, настаивает сутки, процеживает и поливает под корень. Калий и фосфор, которые в избытке содержатся в золе, помогают растениям укрепиться перед осенью и заложить плодовые почки на следующий год. Зола снижает также кислотность почвы, что особенно важно для томатов, которые любят нейтральную или слабощелочную среду.

Для ягодных кустов малины и смородины стратегия та же. Когда урожай собран, Роза Николаевна обрезает старые, отплодоносившие побеги и подкармливает кусты золой и перепревшим перегноем. Малина очень отзывчива на калий. Если сейчас ей дать калийную подкормку, то в следующем году ягоды будут крупнее, слаще и ароматнее. Перегной же работает как долгоиграющее удобрение: он будет разлагаться в течение осени и зимы, а к весне почва вокруг кустов станет рыхлой и питательной.

Для плодовых деревьев Роза Николаевна использует сульфат калия — столовую ложку на ведро воды — под каждое взрослое дерево. Азот в августе исключается. Азот вызывает рост молодых побегов, которые в наших условиях все равно замерзнут зимой, потому что не успеют вызреть и одревеснеть.

Защита от вредителей в августе: профилактика, а не лечение

В августе многие вредители уходят на покой, но некоторые все еще активны и могут нанести серьезный урон. Особенно опасна плодожорка, которая на финальном этапе может испортить значительную часть урожая яблок. А также активна тля, которая ослабевает к концу лета, но все еще способна дать новое поколение на молодых побегах.

Химические инсектициды в августе наш садовод не использует категорически. До сбора урожая осталось несколько недель, и все химические вещества, попавшие на плоды, останутся внутри. Даже если препарат имеет короткий срок ожидания, Роза Николаевна предпочитает не рисковать и использует только те средства, которые безопасны для человека и домашних животных.

От тли она применяет настой золы с хозяйственным мылом — стакан золы на ведро воды, добавляет ложку тертого мыла для лучшего прилипания и опрыскивает пораженные побеги. От плодожорки — настой полыни или пижмы: горсть сухой травы заливается кипятком, настаивается сутки, процеживается и опрыскивается крона. Эти средства не дают стопроцентного результата, но они помогают сдержать вредителей и безопасны для плодов.

Особое внимание — винограду. В августе на нем может появиться оидиум (мучнистая роса винограда), или серая гниль, особенно если стоит влажная погода или были туманы. Роза опрыскивает виноград раствором пищевой соды — столовая ложка на ведро воды. Это проверенное профилактическое средство, которое подавляет развитие грибка и не оставляет следов на ягодах. Главное правило — никогда не поливать виноград сверху, только под корень, чтобы листья и грозди оставались сухими.

Подготовка к осенней посадке: время выкапывать

Пока растения еще плодоносят, Роза Малыхина уже начинает думать о том, что будет после. Она подходит к пустующим грядкам, где совсем недавно росли ранние овощи, и показывает, как готовить их к осенней посадке луковичных.

Грядки для тюльпанов и нарциссов готовятся уже в августе. Земля перекапывается на штык лопаты, вносится песок для дренажа (крупный, речной) и перепревший компост. Грядки делаются приподнятыми высотой 20-25 см — так вода не застаивается, а луковицы не загнивают даже в дождливую осень. Обязательное условие — солнечное место, защищенное от северных ветров. В тени тюльпаны не дадут полноценного цветения, они вытягиваются и мельчают.

Луковицы уже выкопаны или куплены и ждут своего часа в сухом темном месте. Роза Николаевна хранит их в картонной коробке при комнатной температуре, периодически проверяя, не появилась ли плесень или признаки гниения. Посадка начнется в конце сентября-начале октября, когда земля остынет до 15 градусов. Если посадить в августе, то луковицы начнут прорастать и замерзнут зимой. Если затянуть до ноября, когда земля уже остыла до пяти-семи градусов, то они не успеют укорениться до заморозков и тоже могут погибнуть.

Не забывают в августе и о гладиолусах: их луковицы выкапывают до наступления холодов, как только листья начинают желтеть. После выкопки их очищают от земли, обрезают и просушивают в теплом месте, а затем убирают на хранение в сухой подвал до следующего сезона.

Что делать с цветами в августе: обрезка и деление

Розы, которые уже отдали первую волну цветения, в августе нуждаются в обрезке. Роза Николаевна удаляет все отцветшие соцветия, чтобы стимулировать повторное цветение, которое в шымкентском климате часто бывает даже обильнее первого. Она укорачивает побеги, которые слишком вытянулись за лето. Розы, как и плодовые деревья, должны начать готовиться к зиме. Если дать им продолжать активно расти, то молодые побеги не вызреют и замерзнут при первых же морозах.

Деление многолетников — еще одно важное августовское дело. Хосты, лилейники, ирисы, флоксы — всех их Роза Николаевна делит именно сейчас. Она аккуратно выкапывает разросшиеся кусты, разделяет корневище на несколько частей (у каждой должно быть не менее двух-трех почек возобновления), удаляет старые и поврежденные корни и пересаживает на новое место. В теплой августовской земле они быстро приживаются и успевают укорениться до холодов.

Лето подходит к концу

Мы прощаемся с Розой Малыхиной у калитки. Она стоит, опершись на лопату, и смотрит на свой сад — яблони, виноградник, клумбы, которые еще цветут. Август в Шымкенте — месяц урожая, забот и тихих надежд на будущее. И пока есть такие садоводы, у нашего прекрасного города есть не только шумные проспекты, но и зеленые уголки, где время течет по-своему.

Жанна Курманбекова