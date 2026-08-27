Подозреваемых в жестоком нападении на женщину в Ленгере задержали

Полиция задержала подозреваемых в жестоком нападении на жительницу Туркестанской области. Напомним, в Ленгере двое неизвестных в ночное время проникли в дом женщины и нанесли ей серьезные телесные повреждения.

Кадры с пострадавшей облетели казнет, она утверждала, что пытки продолжались до самого утра. Сотрудники криминальной полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, установили личности и местонахождение подозреваемых.

Сообщается, что задержаны двое жителей Толебийского района, они водворены под стражу. Возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции Туркестанской области.