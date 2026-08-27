ЦОН Каратауского района переезжает на новый адрес

Филиал «Правительство для граждан» по городу Шымкенту сообщает о переезде центра обслуживания населения №1 Каратауского района, расположенного по адресу: ул. Рыскулова, 80 на новый адрес: проспект Байдибек би 362/7.

28 августа в связи с переездом ЦОН не будет работать, прием граждан осуществляться не будет.

Обращаем внимание: готовые документы по вопросам документирования, оформленные по срочной категории, можно будет получить в центре обслуживания населения Енбекшинского района по адресу: ул. Байтерекова, 89.

Выдача всех готовых документов будет передана в данный ЦОН на период переезда.

С 31 августа жителей Каратауского района будут принимать по новому адресу: проспект Байдибек би 362/7.

ЦОН будет работать с 9:00 до 18:00, суббота и воскресенье – выходные дни.

Филиал «Правительство для граждан» по городу Шымкенту приносит извинения за временные неудобства и благодарит жителей за понимание.