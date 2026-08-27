Казахстане появится обязательное страхование жилья от природных ЧС

В Казахстане хотят поэтапно внедрить обязательное страхование жилья от природных ЧС землетрясений, паводков и лесных пожаров. Ежегодный взнос на первом этапе будет не выше 20 тысяч теңге. Сначала систему планируют опробовать в 3 наиболее уязвимых к катастрофам регионах, а затем планируют распространить на все 16 регионов страны.

Затопило дом, пожар уничтожил имущество или землетрясение разрушило жилье — ущерб от чрезвычайных ситуаций планируют компенсировать через фонд обязательного страхования жилья.

Для этого планируют ввести обязательные ежегодные страховые взносы от двух до 20 тысяч теңге в зависимости от региона, самого жилища и материала из которого он изготовлен. Размер выплат составит от 1 до 10 миллионов теңге. По оценкам международных экспертов, около 70% территории Казахстана подвержено природным катастрофическим рискам.

Специалисты по страхованию недвижимости говорят, опыт Турции и Японии показывает важность такой системы. Внедрять ее предлагают поэтапно: определить тарифы и размеры выплат, закрепить правила законодательно, а затем привлекать и частные страховые компании.

«На следующем этапе нужно было бы использовать потенциал страховых компаний в полной мере для того, чтобы у людей была возможность заключить договор страхования на полную страховую сумму, то есть возмещение реального ущерба, который может составлять до стоимости самого жилья. Разбег стоимости имущества, конечно, в Казахстане достаточно широкий, как мы знаем, поэтому требуется такой профессиональный и точечный расчет для каждого региона», — Екатерина Абайдельдинова, директор департамента PR и рекламы СК «ЕВРАЗИЯ» .

Юристы считают, что обязательное страхование жилья поможет избежать споров о том, кто и в каком размере должен компенсировать ущерб. Сейчас после крупных природных катастроф помощь пострадавшим выделяется из бюджета, а иногда привлекаются и спонсоры. Новая система позволит заранее определить правила и размеры выплат.

При обязательном страховании порядок выплат и страховые случаи должны быть чётко закреплены в законе, отмечает юрист Сергей Уткин: «Сейчас такие выплаты финансируются из бюджета, а бюджет формируется за счёт средств налогоплательщиков. Поэтому возникает вопрос справедливости такого механизма. Если будет введено обязательное страхование, все основные условия должны быть прямо прописаны в законе: какие случаи признаются страховыми, как будут производиться выплаты и в каком размере должны уплачиваться страховые взносы. То есть эти вопросы будут регулироваться не отдельным договором, а законодательством».

Тем более что добровольно страховать своё жилье казахстанцы пока не спешат. Сегодня страховкой охвачено лишь около 3% жилого фонда страны. Эксперты считают, что обязательная система может изменить эту ситуацию и обеспечить людям финансовую защиту на случай чрезвычайных ситуаций.