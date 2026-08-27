Прием заявок на арендное жилье по новым правилам начнется 1 сентября

С 31 августа в Казахстане меняется порядок предоставления арендного жилья в сельских населенных пунктах. Граждане, состоящие на учете нуждающихся в жилье, смогут самостоятельно выбирать подходящий вариант в пределах своего района и подавать заявку на его получение.

Речь идет о жилье, построенном или приобретенном местными исполнительными органами за счет государственного бюджета.

Первый прием заявлений по новому механизму пройдет с 1 по 7 сентября 2026 года на портале baspana.otbasybank.kz. Участвовать смогут граждане, состоящие на учете нуждающихся в жилье в соответствующем районе. Для подачи заявки потребуется действующая электронная цифровая подпись.

После завершения приема заявлений «Отбасы» банк сформирует список получателей. При распределении жилья будут учитывать дату постановки на учет, доход семьи за последние шесть месяцев, состав семьи и социальный статус заявителя.

Приоритет предусмотрен для отдельных категорий граждан. Не менее 20% государственного жилья будет распределяться среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Не менее 50% предусмотрено для отдельных социально уязвимых категорий.

Еще одно нововведение вступит в силу 14 сентября. При определении количества комнат в предоставляемом жилье будет учитываться состав семьи. В частности, предусмотрено выделение отдельных комнат супругам и родителям, а также разнополым детям.

В дальнейшем такой механизм будет применяться постоянно по мере появления доступного арендного жилья в сельских населенных пунктах.