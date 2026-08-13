Питомец из тропиков: хамелеоны становятся любимцами жителей Шымкента

Не царапает мебель, ведет себя тихо и меняет цвет в зависимости от настроения и света. В доме блогера Карины Мухамед, совсем недавно появился свой маленький мини-дракон.

Хамелеон по имени «Дракошка» свободно гуляет по дому, и гордо носит звание любимца семьи.

«Везде его искала, в итоге в Шымкенте мы его все-таки нашли. На счет самого животного, покупать или нет? Я советовала бы всем брать. Самое главное это террариум, самое дорогое, на мой взгляд. Остальное сверчки, стоят очень дешево. Один сверчок стоит 100 теңге, нам пять сверчков на неделю достаточно. В общем это очень дешево, даже по сравнению с таким животным», — говорит хозяйка хамелеона Карина Мухамед.

Девушка отмечает, прежде чем завести представителя экзотики долго консультировалась с ветеринарами и много читала о будущем питомце. Идея купить пресмыкающегося принадлежит детям, рассказывает Карина. Дракоша ведет малоподвижный образ жизни и ест всего пару насекомых в день, с удовольствием идет на руки. Цена диковинки от 35 000 теңге, есть и дороже зависит от вида и размера.

«Воду каждый день меняем, свет, лампа все включено, все это в террариуме, и все», — говорит хозяйка хамелеона Карина Мухамед.

Грызуны с Южной Америки, игуаны, ящерицы — директор зоомагазина Марина Кляцкая, отмечает, что жители Шымкента, все чаще переходят на экзотику. Вместо привычных собак и кошек в квартирах появляются представили тропиков и те, кого раньше можно было увидеть только в зоопарке. Причем покупателей не пугают цены и даже сложности в уходе за питомицами.

«Очень часто спрашивают обезьянок, тех которых вообще нельзя привозить, продавать, и которые в красной книге. Бывают спрашивают и льва и тигра и акул даже спрашивали», — поясняет директор зоо-магазина Марина Кляцкая.

Лидируют по продажам-шиншиллы. Обладатели гипоаллергенного меха требуют особого ухода и питания, купаются в специальном песке и норовят улизнуть из клетки. Марина Кляцкая, делится, что несмотря на все сложности — скупают их довольно быстро. Следом по популярности идут рептилии.

«К игуанам относятся хорошо, их конечно же очень часто спрашивают, но сейчас на них большая цена, потому, что у нас не разводят. Они привозные из Москвы, и сейчас стоят очень дорого, поэтому мы их пока не продаем», — поясняет директор зоо-магазина Марина Кляцкая.

Но главный закон, о котором говорят любители животных и представители зоомагазинов, — не забывать об ответственности за тех, кого вы купили или приручили. Каждый питомец нуждается в заботе, внимании, правильном питании и безопасных условиях. Ведь, приобретая животное, человек получает не просто домашнего любимца, а живое существо, за жизнь и благополучие которого он несёт ответственность.