125 детей в Казахстане ожидают трансплантации органов

13 августа отмечается Всемирный день донорства. Эта дата призвана напомнить о людях, которые ожидают жизненно необходимой трансплантации, и о значении донорства, способного подарить пациентам шанс на жизнь.

Сегодня в Казахстане пересадки органов ожидают 4 739 человек, в том числе 125 детей. Большинство пациентов нуждаются в трансплантации почки — 4 208 человек. В пересадке печени нуждаются 293 пациента, сердца — 208, легких — 30.

В последние годы количество трансплантаций в стране постепенно увеличивается. В 2023 году было проведено 236 операций, в 2024-м — 260, а в 2025 году — уже 310. За первое полугодие 2026 года выполнено еще 150 трансплантаций, 30 из которых — от посмертных доноров.

Положительная динамика наблюдается и в развитии посмертного донорства. В 2023 году было выявлено 49 потенциальных доноров, в 2024-м — 86, а в 2025 году — 186. За первые шесть месяцев 2026 года выявлено еще 108 потенциальных доноров. В восьми случаях был проведен мультиорганный забор, при котором органы одного донора могут помочь сразу нескольким пациентам.

При этом статус потенциального донора не означает автоматического изъятия органов. Речь идет о пациенте, у которого консилиум врачей в установленном порядке констатировал смерть головного мозга и который соответствует медицинским критериям для донорства. После этого специалисты проверяют прижизненное волеизъявление человека и проводят предусмотренные законодательством процедуры.

Граждане Казахстана могут заранее выразить свою позицию относительно посмертного донорства через портал eGov. На сегодняшний день такой выбор сделали 172 283 человека. Из них 16 109 дали согласие на посмертное донорство, еще 156 174 человека зарегистрировали отказ.

Решение о посмертном донорстве остается личным и добровольным выбором каждого человека. Важная задача системы здравоохранения — предоставить гражданам достоверную и понятную информацию, необходимую для осознанного решения.

Тема донорства все чаще становится предметом общественного диалога. К информационным и благотворительным инициативам присоединяются медицинские специалисты, пациенты, их семьи, общественные организации и неравнодушные граждане.

Подобные инициативы помогают повышать информированность населения о донорстве и напоминают о том, что для тысяч пациентов трансплантация может стать единственным шансом на спасение жизни.