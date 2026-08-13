Казахстанцы жалуются на мошенников при аренде жилья

Казахстанцы жалуются на фейковые квартиры. Потенциальных жильцов привлекают красивыми фото и выгодной ценой, общение переводят в мессенджеры, а затем просят внести предоплату. Особенно активно такие схемы могут работать в преддверии учебного года, когда студенты массово ищут жильё.

На самом деле квартиры с фото может и вовсе не существовать.

Поиск жилья обернулся для Рауана потерей 10-ти тысяч. Мужчина искал жильё и нашёл привлекательный вариант за небольшую сумму. Но квартира уже оказалась занята. Вместо неё представители так называемого информационного агентства предложило мужчине за небольшую сумму добавить в чат где он смог бы подобрать другое жильё.

«99% из всей информации была фейковая, номера недействительные. Либо часть информации была в других сайтах, одинаковая информация. Так и не нашел, просто заплатил 10 тысяч», — Рауан Турдыбаев житель Шымкента.

При этом формально такие агентства даже заключают с клиентом договор. Но есть нюанс, по нему компания не обязуется найти конкретную квартиру и довести сделку до аренды. Её задача лишь предоставить информацию или контакты потенциальных собственников, которые могут оказаться фейком. Получается, деньги клиент уже заплатил, а гарантии, что он действительно найдёт жилье, нет.

«Часто этих телефонов даже не существует. Но дело в том, что по закону вы их привлечь не можете, потому что вы подписали договор об информации, а так как вам на WhatsApp какую-то информацию скинули, договор, оказывается исполненным. Здесь я для интереса разговаривал с юристами, в данном случае там ущерб, они же просят не 200 тысяч, не 500, не миллион, там идет от 5 до 20 тысяч. Ущерб такой, что даже полиция не примет заявление о каких-то мошенничествах, только гражданский суд», — Александр Пак, эксперт по недвижимости.

Есть и другая схема. В преддверии учебного года, когда студенты массово ищут жильё, мошенники делают ставку на спешку. Публикуют привлекательные объявления, обещают хорошую квартиру по цене ниже рынка, а затем торопят потенциального арендатора: желающих якобы много, поэтому нужно срочно внести предоплату.

«Если вам предлагают под видом горячего варианта, что если вы не закинете вперед, квартира уйдет, это первый звоночек о том, что это мошенничество. Поэтому не платите вперед. Сначала удостоверьтесь о том, что это реально, а не фейк. Потому что большое количество объявлений на различных агрегаторах недвижимости могут дублироваться, могут быть фейковыми. Даже если квартира реальна и она уйдет, ничего страшного, вы еще потратите время и найдете ту самую квартиру, которая решит вашу задачу», — Лев Тетин, международный эксперт по недвижимости.

Эксперты советуют не торопиться с переводом денег, даже если предложение кажется выгодным. Сначала личный осмотр квартиры, проверка документов и собственника. Если без предоплаты не обойтись, специалисты рекомендуют оформить расписку. А полную сумму за аренду передавать только после заключения официального договора.