Вперед — за практическим опытом!

Через этап ученичества, студенчества прошли многие из нас.

Эти важные события немыслимы без студенческой практики — обязательной части учебного процесса. В это время студент на практике применяет полученные теоретические знания, приобретает первый профессиональный опыт. Помните: «Теория без практики мертва!».

Студенты технических вузов работали в стройотрядах: месили растворы, вязали узлы каркасов, заливали бетон, клали стены, штукатурили, белили, красили. Будущие педагоги работали вожатыми, а то и воспитателями в пионерских лагерях. Студентов аграрных специальностей ждали на животноводческих фермах, на опытных делянках полей, садов, виноградников. Будущие врачи и фельдшеры осваивали лаборатории, палаты и кабинеты медучреждений, даже прозекторские…

За время практики у тебя появлялась возможность оценить, насколько выбранная специальность соответствует твоим ожиданиям, понять, в каком направлении стоит развиваться дальше. Да и стоит ли…

Студенты современных вузов тоже проходят учебную, производственную и преддипломную практики. И, поверьте, они у них выстроены не менее интересно, чем в наше время. В этом РАБАТ убедился на примере языковой практики в бакалавриате одного из педагогических вузов Шымкента. Узнайте об этом и вы.

«Мой город чистых родников…»

Еще недавно, казалось бы, мы, первокурсники, привыкали к университетским аудиториям, зубрили фонетические законы на занятиях по современному русскому языку и учились давать характеристики средствам создания образности в художественных произведениях. И вот уже выполнена образовательная программа второго курса, который завершается особенным видом практики, именуемой языковой.

Признаться, это событие одни ждали с легким трепетом, а другие — с немалой долей страха. Теория в конспектах — это одно, а по-настоящему вникать в языковые законы, при этом на профессиональном уровне — совершенно другое.

Задача практикантов заключалась в овладении законами структурирования речевых произведений на основе знаний по лингвистической теории. Именно в момент удивительной трансформации языка в речь можно понять, насколько многогранен русский язык, который вносит в мир общения свои «привкусы». Его переплетение с родным казахским языком должно быть прочувствовано и понято, чтобы сделать эффективным формирование билингвальной личности, ориентированной на преподавание русского языка как неродного в современной казахстанской школе.

Наша группа очень маленькая — всего 11 человек. Начну с себя: меня зовут Мөлдір. Далее наша староста Нурсая, красавица группы Мадина, подруги «не разлей вода» Муниса и Шахзода, моя замечательная соседка Элиза и дружная четверка: Сымбат, Гузала, Сезім и Зарина. Нам представлялось, что языковая практика — это тонна заданий и установок, неукоснительное выполнение строгих требований и указаний, которым не будет конца, что неделя практики будет бесконечной и утомительной.

Но все оказалось не так. Руководитель языковой практики Ольга Андреевна Стычева так организовала первое занятие, что на основе опорных и обобщающих таблиц мы повторили речеведческий материал и систематизировали свои знания о типологической классификации текстов, законах их структурирования. В этот же день в наших телефонах появилось электронное учебное пособие, написанное Ольгой Андреевной в соавторстве с доцентом ЮКУ им. М. Ауэзова, к.ф.н. Г.К. Алтынбековой. Учебное пособие «Шымкент — мой город родной» содержало предисловие, адресованное слушателям бакалавриата: «В руках у вас необычная книга. Она посвящена нашему городу… Материал в книге отобран таким образом, что вам понадобятся знания по краеведению, истории, литературе, этнографии, по казахскому и русскому языкам». Отдельные упражнения из пособия были представлены на интерактивной доске, использовался и его печатный вариант.

По содержанию тексты, с которыми мы работали в первый день практики, были объединены общей темой: они давали представление о нашем городе на основе исторических фактов с учетом современных реалий. Это были тексты-повествования с элементами описаний и рассуждений, снабжены они были разными заданиями, ориентированными на развитие всех видов речевой деятельности — чтения, слушания, говорения и письма. Мы составляли диалоги, работали с синонимами и паронимами, заполняли ассоциативные таблицы. И самое главное — даже знакомая информация была представлена в пособии по-новому, расширяла и углубляла наши знания. Например, мы говорили об отличительных признаках площади и проспекта, улицы и переулка, перекрестка и тупика. Работали над словами «магистраль» и «бульвар». Казалось, какая разница, ведь это все равно улица? А разница есть! Бульвар — это аллея вдоль улицы, а не сама улица, магистраль же — главный, основной путь или линия, по которой осуществляется движение.

Задания на перевод и пересказ, ответы на вопросы, упражнения на осложненное списывание и конструирование выполнялись коллективно. А вот подготовка к следующему дню речевой практики носила индивидуальный характер и заключалась в поиске информации об этномузее «Кылует» — одной из самых необычных достопримечательностей Шымкента.

Следует отметить, что это было довольно познавательно. Даже не сама подготовка сообщения, а поиск информации об этом уникальном музее под землей и его создателе Кендебае Карабдалове, искусствоведе, члене Союза художников и дизайнеров РК, историке, философе, основателе школы керамики и уникальном музыканте.

После прогулки на экскурсионном автобусе нам была предложена творческая письменная работа на создание текстов повествовательного типа. Новым для нас смыслом наполнялись знакомые слова: «фабрика», «завод», «комбинат».

Рядом со словом «герб» появился и стал понятен неологизм «логотип», их описание было ориентировано на отражение атрибутики Шымкента — города республиканского значения, и здесь значимым был каждый элемент.

А потом мы получили задание подготовить видеоролик «Парки нашего города». Группа небольшая, поэтому мы все вместе отправились в дендропарк. Весна, май, вечер!.. Атмосфера была очень… атмосферной. Весело было гулять вместе и открывать новые места, заходить в ларьки и книжный магазин Marwin. Лично мне интересно в Marwin. Сезім и Зарина предпочли прогулки вокруг водоема. Элизе, Шахзоде и Мунисе понравились велодорожки и беседки. Везде зелень и прохлада — лепота! Сымбат и Гузаля посетили точки с едой и попробовали разные лакомства. Мадину и Нурсаю интересовало рекламное оформление, а еще они беседовали с сотрудниками об истории дендропарка, расспрашивали про их работу. Экскурсия по дендропарку продолжалась до вечера и оставила после себя приятное послевкусие.

Вернувшись домой, мы сделали озвучку к снятым днем видео и соединили все в одно целое. Монтажом занималась ваша покорная слуга. Это был мой первый монтаж, и я очень старалась! Конечно, видеофильм получился не безукоризненным, но самое главное удалось: и замечательные пейзажи, и особая аллея деревьев, высаженных известными людьми, и мост, с которого видны лодки, — послужили фоном для живописного представления кадров, где главными героинями были мои однокурсницы. Ролик мы смотрели с удовольствием, нам понравился результат нашего труда. И в ходе обсуждения был сделан уже в аудитории однозначный вывод: самое сложное в выполнении этого задания связано с озвучкой. Соблюдение речевых норм (правильность, точность, логичность, ясность, выразительность) — вот что на самом деле определило успех подготовленного нами видеофильма. И качественное выполнение этой работы (отбор материала, его систематизация и представление) было весомым результатом совместного творчества.

Не менее насыщенным был и четвертый день нашего пребывания на практике. Состоялся увлекательный разговор о творчестве поэтов и писателей Шымкента и Туркестанской области, организованный в форме литературного кафе, только мы, к сожалению, не придумали ему названия (это еще впереди!). Мы сидели за импровизированными столиками, на которых были чайные чашки, конфеты, печенье, и говорили о творчестве наших земляков. Было три группы: я, Сымбат и Мадина рассказывали о творчестве Кайрата Сапарбаева. Сезім, Гузала, Зарина подготовили презентацию о поэзии Валентины Хасановой и читали ее стихи. Проза и поэзия Кенеса Исмаилова была представлена в сообщениях Элизы, Шахзоды, Мунисы и Айдын. Нурсая стала замечательной ведущей.

У каждого из нас была возможность прочитать стихотворение о нашем любимом городе:

В туманной мгле седых веков

Твое затеряно рожденье,

Мой город чистых родников,

Гостеприимства воплощенье!

А. Поваляев

Посещение литературного кафе понравилось всем моим однокурсницам, а общее впечатление о нем Гузала выразила так: «Это очень яркое и красивое мероприятие, оно останется с нами как один из самых приятных моментов языковой практики».

Хочется рассказать еще об одном задании, которое мы выполняли. Нам предлагалось посетить один из спектаклей Шымкентского русского драматического театра. Это не коллективный поход на один спектакль, можно было сделать самостоятельный выбор и пойти самим, с друзьями или родными. «Дядя Ваня», «Бравые старики», «Поэма о любви» — выбор действительно замечательный! Но и задание непростое: на этот раз мы обратились к структурированию текстов-рассуждений, нам предстояло написать отзыв о спектакле. И с этим заданием мы справились! В наших портфолио, которые мы подготовили к концу практики, были и отзывы, которые мы зачитывали в аудитории, одновременно заполняя кластеры на тему «Театр».

Вот так и прошла наша языковая практика. Помнится, мы переживали, что она будет сложной, а в итоге все прошло отлично. В действительности все было просто, интересно и одновременно полезно. Для группы 1705-84 эта практика станет памятным событием, ярким воспоминанием о теплой весне 2026 года, когда наше обучение в ЮКПУ им. У. Жанибекова ознаменовалось переходом на третий курс.

Мөлдір Ибрагим