В Шымкенте прооперировали новорождённого с врождённой патологией

Этому малышу всего 14 дней. Однако уже в первые недели жизни ему пришлось перенести сложную операцию. Врачи хирургическим путём устранили врождённую патологию, которая угрожала здоровью ребёнка.

Во время операции сделали небольшой разрез в области пупка и удалили ненужный эмбриональный проток — урахус, соединяющий мочевой пузырь с пупком. Специалисты отмечают, что при подобных операциях особое внимание уделяется размеру и расположению разреза. Это позволяет сделать послеоперационный шрам максимально незаметным.

В течение трёх дней главный внештатный неонатальный хирург МЭ РК, Асылжан Ерекешов будет работать с врачами региона: «Мы пробудем три дня в областной детской больнице. Затем посетим перинатальные центры, где будем обмениваться опытом и оказывать практическую помощь».

Это лишь один из эпизодов серии мастер-классов, которые проходят в Туркестанской областной детской больнице. Ведущий неонатальный хирург страны совместно с местными специалистами провёл операции нескольким новорождённым и продемонстрировал методы лечения пациентов в сложных случаях.

По словам Сакена Турысбекова, заместителя главного врача Туркестанской областной детской больницы, особое внимание во время мастер-класса уделили комплексному подходу: «Кроме того, новорождённым была оказана консультативно-диагностическая помощь, организованы консилиумы с участием врачей. То есть состояние каждого ребёнка всесторонне обсуждалось, и тактика лечения определялась совместно».

Такой обмен опытом даёт новый импульс развитию детской хирургии в регионе и позволяет местным специалистам повышать свою квалификацию. А главная цель — своевременно и качественно оказывать медицинскую помощь малышам с первых дней их жизни.