Расстаться успеем. Давайте встречаться!

Ну слава Богу, жара начала спадать. Можно почаще выходить на прогулки. А в календаре и повод для этого указан: 13 августа — День встреч.

Это еще один неофициальный праздник. Он родился в русскоязычных интернет-календарях в конце 2000‑х. Инструкция к его проведению проста и понятна: надо в этот день пригласить старого или нового друга, быть может, коллегу, бывшего соседа или соседку, одноклассника или однокурсника в кафе или просто на прогулку. Хорошо бы встретиться с ним, обнять, поговорить «за жизнь», вспомнить годы молодые, пива или вина попить, а можно и просто чая с печеньками.

В интернете нашла такое классное пояснение: «Дата прижилась, потому что август щедр на свет и воспоминания, а до осенней круговерти еще есть время. История у Дня встреч простая: первые флешмобы в соцсетях, городские прогулки «встретимся в 19:00 у старого фонтана», открытки «до скорой встречи» — и неспешная традиция закрепилась. В этот день люди чаще снимают наушники, ловят случайные «здравствуй», а вечер наполняется тем самым теплым «давно не виделись».

Согласитесь, ведь, по сути, сам факт ВСТРЕЧИ судьбоносен в жизни каждого человека. Вспомните свою первую любовь, где и как вы ее встретили? Как и кто вас познакомил? Или это была спонтанная, случайная встреча, а может, вы в соцсетях пересеклись, а? У меня с первой любовью конкретная печалька приключилась, зато со второй относительно счастливо мы прожили почти 39 лет. У каждой пары по-разному складывается жизнь. Мне нравится шутка по этому поводу: «Он ее встретил, а ей он попался…»

К еще судьбоносным встречам можно отнести своих учителей, наставников, кого-то из коллег, деловых партнеров.

Встреча с ТВОЕЙ книгой, фильмом, театральной постановкой — это тоже из разряда судьбоносных встреч.

Недобрые встречи, а они тоже случаются, оставляют в нашей жизни очень болезненный след. Лучше бы их не было…

В книге Катерины Дёмушкиной «В заложниках у крыши» есть такая мысль: «…В жизни человеку встретятся всего десять человек, которых можно будет назвать своими. Но чтобы встретить этих десятерых, нужно встретиться и распрощаться с тысячами». Я солидарна с ней.

Мне в детстве, да даже в юности, казалось, что все самые великие и увлекательные книги уже написаны. Поставила перед собой цель: собрать шедевры мировой литературы и прочесть их. На деле же чуть ли не вся жизнь ушла на поиск и сбор этих книг, а времени на их прочтение катастрофически не хватает. Тем более что каждый месяц появляется очередной литературный шедевр с потрясающим сюжетом, бестселлер, достойный твоего внимания.

Из приятностей последних лет — встреча, не в буквальном, а скорее, в виртуальном плане с Николаем Цискаридзе, в прошлом премьером Большого театра, а ныне ректором легендарной Академии русского балета имени Вагановой и телеведущим. Я восхищаюсь работоспособностью, умом, эрудицией, культурой, манерами, потрясающим чувством юмора этого человека. Он такой разноплановый, так щедро одарен Богом…

Приведу лишь одну цитату из первой его книги «Мой театр». Описываемый в ней случай касается взаимоотношений Николая Цискаридзе с его мамой Ламарой Николаевной: «Как-то прихожу из училища домой, мама лежит и читает, на столе стоит немытая чашка. «Мам, ну что, трудно чашку помыть?» — возмутился я. «Никочка, скоро придет Нателочка и все уберет!» — «Зачем кого-то ждать, — не унимался я, привыкший, чтобы все стояло на своих местах, — разве сложно встать и помыть за собой чашку?!» — «Господи! — воскликнула мама. — Никогда не жила со свекровью, так родила ее!».

В вашей жизни много было добрых встреч? О них надо вспоминать хотя бы изредка. «Воспоминание — род встречи», — пишет Джебран Халиль Джебран в своей книге «Песок и пена». И главное — всегда будьте готовы к новым подобным встречам. Кто-то из классиков, Экзюпери, если не ошибаюсь, пророчески заметил: «Единственная настоящая роскошь — это роскошь человеческого общения». А настоящее общение — это всегда встреча.

Чуть не забыла рассказать вам еще об одной моей встрече, на этот раз с книгой «Мосты округа Мэдисон» Роберта Джеймса Уоллера, написанной в 1992 году.Коротко о сюжете. Книга повествует о Франческе — женщине итальянского происхождения, живущей на ферме в округе Мэдисон, штат Айова. Пока ее муж вместе с детьми находится на ярмарке штата, она знакомится с фотографом журнала National Geographic Робертом Кинкейдом. Он приехал в округ Мэдисон для создания фоторепортажа о местных крытых мостах.

События происходят всего четыре дня! Встреча, притяжение, любовь! А затем верность долгу, расставание и все такое… Роберт принимает ее решение с пониманием и покидает ферму до возвращения семьи. «Просто благодарен судьбе за то, что, по крайней мере, я встретил тебя. Ведь мы могли пролететь мимо друг друга, как две пылинки во Вселенной», — написал он ей на прощание.

Этот роман стоит прочесть и посмотреть его экранизацию. Хотя, как всегда, книга лучше!

День встреч — это праздник, придуманный для того, чтобы мы поняли: жизнь коротка, завтра, быть может, мы уже не сможем встретиться.

Помните слова циркача Сан Саныча из фильма «Не бойся, я с тобой!», его играл Лев Дуров: «Расставаться надо так, как будто завтра встретимся, а встречаться — как будто не виделись сто лет».

Вот таких встреч я вам и желаю.

Фарида Шарафутдинова