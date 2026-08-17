С 1 сентября во 2–4 классах Казахстана изменится система оценивания

С 1 сентября 2026 года в Казахстане изменятся подходы к оцениванию учащихся 2–4 классов. Система критериального оценивания сохранится, однако будет пересмотрена структура формирования четвертных оценок. Об этом сообщила первый вице-министр просвещения РК Шынар Акпарова.

По данным Министерства просвещения, изменения разработаны с учетом обращений родителей, предложений педагогов, практического опыта, результатов мониторинга учебных достижений, а также отечественных и международных исследований.

В первом классе оценки по-прежнему выставляться не будут. Во 2–4 классах сохранится формативное оценивание по шкале от 1 до 10 баллов, при этом его доля в четвертной оценке увеличится.

Кроме того, вводится промежуточное оценивание, которое позволит определить, насколько ученик освоил знания и навыки после завершения определенного раздела программы.

«Если формативное оценивание отражает достижения ученика в ходе повседневного учебного процесса, то промежуточное оценивание направлено на подведение итогов освоения знаний и навыков после завершения определенного раздела», — пояснила Шынар Акпарова.

СОЧ в конце четверти отменят

Одним из главных изменений станет отказ от отдельного суммативного оценивания за четверть — СОЧ. Результаты освоения разделов будут определяться в рамках промежуточного оценивания. Таким образом, количество оценочных работ в течение четверти сократится на одну.

В министерстве рассчитывают, что это снизит нагрузку на школьников, а также сократит время, которое педагоги тратят на подготовку, проведение и проверку СОЧ.

В качестве основных форм промежуточного оценивания будут использоваться привычные письменные работы — диктанты, контрольные, сочинения и изложения. На их выполнение будет отводиться полный урок — 45 минут.

Оценивать будут по всем предметам

Изменения коснутся и предметов, которые ранее отдельно не оценивались. Формативное оценивание введут по цифровой грамотности, трудовому обучению, изобразительному искусству, музыке и физической культуре.

При этом дополнительных письменных контрольных работ по этим дисциплинам не предусмотрено. Оценки будут выставляться на основе практических, творческих, проектных, исследовательских и спортивных заданий, а также индивидуальной и командной работы на уроках.

Как будет формироваться четвертная оценка

Четвертная оценка будет складываться из двух равных частей:

* 50% — результаты формативного оценивания;

* 50% — результаты промежуточного оценивания.

Итоговая оценка будет автоматически рассчитываться в школьной LMS-системе по единой формуле. Родители, ученики и педагоги смогут видеть результаты каждого вида оценивания и понимать, как сформировалась итоговая отметка за четверть.

Кроме того, в начальных классах не будут проводить модерацию работ промежуточного оценивания. Для педагогов предусмотрена централизованная методическая поддержка по применению новых правил.