Казахстан импортировал более 18 тысяч тонн чая

За январь–июль 2026 года в Казахстане произвели 9 143 тонны чая и кофе. Из этого объема 3 829 тонн пришлось на чай.

Лидером по производству чая стал Алматы. На город приходится 92,1% всего объема отечественного производства — 3 528 тонн.

При этом значительную часть потребности внутреннего рынка обеспечивает импорт. Доля импортного чая составила 74,1% — в Казахстан ввезли 18,3 тыс. тонн продукции.

За первое полугодие на экспорт было отправлено 3,9 тыс. тонн чая и кофе. На внутреннем рынке реализовано в общей сложности 20,8 тыс. тонн продукции.

В среднем один житель Казахстана потребляет около 100 граммов чая в месяц.

Крупнейшим поставщиком чая в Казахстан остается Кения — на нее приходится около 27,2% импорта. Значительные объемы продукции также поступают из Индии, России, Италии и Китая.