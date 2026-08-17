Более тысячи родителей привлечены к ответственности

Сотрудники прокуратуры и полиции в вечернее время мониторят улицы, общественные места и развлекательные заведения. Задача — выявить несовершеннолетних, находящихся без законных представителей.

Ребёнок, оставшийся без контроля в ночное время, может стать жертвой или участником преступления.

Онласбек Алгыбаев, начальник отдела общественной безопасности УП Енбекшинского района: «Несовершеннолетние находятся на летних каникулах, поэтому совместно с сотрудниками ювенальной полиции ежедневно проводятся рейдовые мероприятия. Проводятся точечные мероприятия по пятницам и субботам. Проверяются игровые комнаты, банкетные залы и развлекательные центры. Выявленным в рейдах подросткам разъясняем требования, проводим профилактическую работу с их родителями. Таким образом, принимаем меры по предупреждению преступлений».

Требования закона чётко говорят — несовершеннолетним запрещено находиться в развлекательных заведениях после 22:00, а вне жилища — после 23:00 без законных представителей. Это не ограничение свободы ребёнка, а требование, направленное прежде всего на обеспечение его безопасности.

Во время рейдов также проводилась работа по выявлению случаев незаконного использования детского труда.

Алма Сатканбаева, старший прокурор отдела прокуратуры Енбекшинского района: «В настоящее время дети чаще всего находятся в игровых залах, кафе, бильярдных. Несовершеннолетние также работают официантами в банкетных залах. Это является незаконным использованием детского труда, поскольку несовершеннолетним запрещено работать в ночное время».

В результате по статье 442 Кодекса об административных правонарушениях к ответственности привлечены 1185 родителей, а по статье 132 — более 30 предпринимателей. При этом деятельность трёх из них была приостановлена.

Эти цифры — не просто статистика. За каждым выявленным случаем стоит ребёнок, которому необходим контроль и родитель, который должен осознавать свою ответственность.