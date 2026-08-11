Сотни миллионов заплатили предприниматели за нарушения в строительстве

В Туркестанской области с владельцев объектов, нарушивших требования законодательства, уже взыскали более 173 миллиона теңге штрафов. За семь месяцев под контроль попали 266 объектов. 197 из них принадлежат частным предпринимателям, еще 69 — бюджетные организации.

В отношении владельцев бизнеса составили 416 административных протоколов. Общая сумма назначенных штрафов превысила 266 миллионов теңге. Более 173 миллионов уже взыскали, остальную сумму продолжают возвращать в бюджет.

В управлении государственного архитектурно-строительного контроля также сообщили: с начала года зарегистрировано 905 уведомлений о начале строительно-монтажных работ за счет средств частных предпринимателей.

О работе по выявлению и сносу незаконных объектов рассказал исполняющий обязанности руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области Тарту Байтурсынов: «В суд направлены исковые заявления о принудительном сносе 17 объектов, построенных с нарушением требований законодательства или самовольно. Из них пять исков в настоящее время рассматриваются в суде, по девяти объектам вынесены решения о сносе. Один иск оставлен без рассмотрения, еще по двум в удовлетворении требований отказано. В результате разъяснительной работы владельцы самостоятельно снесли 14 незаконных строительных объектов».

Теперь в районах и городах области намерены усилить контроль за строительством. Глава региона поручил до конца года принять законные меры в отношении всех объектов, возведенных с нарушениями. Кроме того, мониторинг соблюдения строительных норм и порядка получения разрешений должен проводиться на постоянной основе.

По словам Нуралхана Кушерова, работа по выявлению незаконного строительства должна проводиться системно во всех районах и городах области: «Поручаю акимам районов, городов и сельских округов регулярно проводить соответствующую работу, привести количество незаконно построенных объектов в области в соответствие с требованиями законодательства. Также прошу прекратить практику оформления документов на уже построенные объекты со стороны акимов районов и городов».

Выявлять такие объекты теперь помогают и цифровые инструменты. В октябре прошлого года на Геоинформационном портале Туркестанской области запустили раздел «Цифровизация строительных процессов». Сегодня в системе уже собрана информация о 3 766 строительных объектах.

С помощью геопортала власти рассчитывают установить точное количество объектов, построенных с нарушениями или без необходимых разрешений, а также не допустить появления новых незаконных строений.