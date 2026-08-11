В Шымкенте прошла встреча по вопросам призыва и военного образования

В Каратауском районе города Шымкента состоялась встреча с участием директоров школ и военных руководителей, посвященная вопросам призыва на срочную воинскую службу и возможностям поступления в высшие учебные заведения.

Встреча была организована по инициативе начальника объединенного управления по делам обороны Енбекшинского и Каратауского районов. Основной целью мероприятия стало разъяснение школьникам важности воинской службы, порядка призыва на срочную воинскую службу, а также возможностей получения образования в высших военных учебных заведениях и других образовательных учреждениях.

В мероприятии приняли участие подполковник Жандос Карынбай из городского департамента по делам обороны, начальник объединенного управления по делам обороны Енбекшинского и Каратауского районов подполковник Мухтар Ауезулы, сержант Болат Баглан, инспектор Спандиар Токымбаев, представитель Национальной гвардии Республики Казахстан Мурат Корганбаев, а также представитель департамента Пограничной службы КНБ Республики Казахстан по Туркестанской области капитан Талгат Али.

В ходе встречи директорам школ и военным руководителям была предоставлена информация о порядке призыва на срочную воинскую службу, основных требованиях, предъявляемых к призывникам, особенностях прохождения воинской службы и повседневной деятельности военнослужащих в воинских частях.

Представители военной сферы рассказали молодым гражданам о важности исполнения воинского долга перед Родиной, а также отметили роль военной службы в формировании таких качеств, как дисциплинированность, ответственность, выдержка и умение работать в коллективе.

Кроме того, особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам получения молодежью высшего образования.

Участникам разъяснили порядок поступления в высшие военные учебные заведения, особенности военных специальностей, а также возможности выбора военной службы в качестве профессионального направления в будущем.

Представители Национальной гвардии Республики Казахстан и Пограничной службы КНБ также рассказали об особенностях службы в своих ведомствах и подчеркнули ответственность и важность осознанного выбора военной профессии.

– Военная служба – это важная школа жизни, формирующая у молодого человека дисциплинированность и ответственность. Сегодняшняя молодежь – это будущие защитники страны. Поэтому важно уже на раннем этапе знакомить школьников с сущностью военной службы и создавать условия для осознанного выбора ими будущей профессии. Подобные встречи позволяют молодежи получать достоверную и объективную информацию о военной службе, – отметил один из выступивших военнослужащих.

В ходе встречи директора школ и военные руководители смогли задать интересующие их вопросы и получить необходимую информацию о порядке призыва, прохождении воинской службы и поступлении в высшие военные учебные заведения.

Подобные информационно-разъяснительные встречи не только расширяют представления молодежи о военной службе, но и способствуют формированию ответственного отношения к гражданскому долгу перед Родиной, а также осознанному выбору будущей профессии.

Служба в армии – это не только исполнение гражданского долга, но и важный этап, позволяющий закалить характер, приобрести жизненный опыт и внести свой вклад в служение Отечеству.