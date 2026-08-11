Ваучерное финансирование помогло сократить очередь в детсады Казахстана

Пилот ваучерного финансирования позволил значительно сократить очередь в детские сады Казахстана. Количество детей в возрасте от 2 до 6 лет, ожидающих места, уменьшилось со 160 тысяч до 23 тысяч, сообщили в Министерстве просвещения.

Новый механизм оказания государственных услуг и размещения государственного образовательного заказа был разработан по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Ранее действовавшая система предусматривала формирование очереди по вертикальному принципу и закрепление государственного заказа за конкретными дошкольными организациями. Финансирование при этом распределялось без учета фактической потребности. По данным ведомства, такой подход создавал условия для регистрации фиктивного контингента, ограничивал конкуренцию между детскими садами и приводил к неэффективному использованию бюджетных средств.

Новая модель предусматривает систему управления рисками, которая позволяет проверять достоверность данных и выявлять нарушения. В Минпросвещения отмечают, что это способствует снижению коррупционных рисков и более объективному распределению государственного образовательного заказа.

Сейчас пилотный проект по ваучерному финансированию реализуется в 20 городах и 23 районах Казахстана. В нем участвуют около 6 тысяч дошкольных организаций. За время реализации проекта выдано более 1 миллиона ваучеров.

Одним из главных результатов стало сокращение очереди в детские сады. Если ранее места ожидали около 160 тысяч детей в возрасте от 2 до 6 лет, то сейчас их число снизилось до 23 тысяч.

Кроме того, благодаря новому механизму удалось сэкономить более 35 млрд тенге бюджетных средств. Сэкономленные деньги направляются на выдачу дополнительных ваучеров.

В Министерстве просвещения отмечают, что новая модель должна повысить прозрачность государственных услуг, эффективность расходования бюджетных средств, качество дошкольного образования и конкуренцию между детскими садами.