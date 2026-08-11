В питомниках Туркестанской области выращивают более 12 миллионов саженцев

Одним из самых зеленых городов Казахстана планируют сделать — Туркестан. Только за последние пять лет в регионе уже высадили 146 миллионов деревьев на 96 тысячах гектаров. В ближайшие два года работы продолжатся.

На оставшихся 14 тысячах высадят ещё 24 миллиона саженцев. Об этом акиму области Нуралхану Кушерову сообщили на совещании.

«В марте этого года на площади 13 600 гектаров были проведены работы по вспашке земли. Для обеспечения районов и городов региона саженцами осенью 2026 года планируется высадить 509 700 саженцев, а весной 2027 года — ещё 530 600. Кроме того, в весенний период этого года было посеяно 4 318 килограммов семян. Осенью планируется посеять ещё 6 498 килограммов семян», — сообщил руководитель областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Галымжан Тулепов.

Ответственным лицам поручили не только увеличивать зелёный фонд, но и обеспечить должный уход за уже высаженными деревьями. Нуралхан Кушеров также поручил усилить контроль за качеством саженцев, их своевременной высадкой, поливом и приживаемостью.

«Возьмите под строгий контроль своевременную высадку, полив и установку ограждений. У нас есть возможность полностью обеспечить себя саженцами и многолетними цветами, не закупая их из других регионов. Мы должны эффективно использовать эту возможность. В связи с этим поручаю разработать комплексный план. Кроме того, необходимо обеспечить полное и качественное завершение дендрологического плана», — отметил аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

В соответствии с поручением Президента Касым Жомарта Токаева, по всей республике в течение пяти лет планируется высадить 2 миллиарда деревьев. Для обеспечения саженцами районов и городов Туркестанской области осенью 2026 года в питомниках планируется высадить более 509 тысяч саженцев