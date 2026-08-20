В центре очищения организма рассказали о самых частых проблемах ЖКТ

Стрессы, неправильное питание, фаст-фуд и газированные напитки все чаще становятся причинами возникновения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, различных гастритов. В центре очищения организма города Шымкент, доктора отмечают, что болезни ЖКТ существенно молодеют.

Врач-инфекционист с 15-летним стажем Сауле Тлеубергенова, советует не затягивать с профилактическими осмотрами и внимательнее относится к своему желудочно-кишечному тракту.

«Каждый человек должен знать о своем здоровье, чтобы он относился к нему бережно мы рекомендуем как врачи, ежегодно для профилактических целей осматриваться и приходить в такие центры очищения организма. 80% процентов казахстанцев страдает от паразитов», -говорит врач-инфекционист «Центра очищения организма» г. Шымкента Сауле Тлеубергенова.

В центре работают квалифицированные специалисты, а для диагностики и лечения пациентов используются самое современное оборудование и самые передовые методики лечения болезней ЖКТ, и очищения организма. Проводятся особые процедуры, например тюбаж — способствует очищению желчного пузыря и желчевыводящих путей.

«Мы по показаниям берем тех деток, показания от трех лет и выше, в основном часто встречаются острицы, лямблии, токсокары, описторхи, мы смотрим по анализам ПЦР, на соскоб смотрим, у нас есть своя собственная лаборатория»,— говорит Сауле Тлеубергенова врач «Центра очищения организма» г. Шымкента.

Получить качественные и точные анализы быстро и без очередей можно здесь же, в лаборатории Центра очищения организма. Пациенты отмечают, что на протяжении всего лечения действует обратная связь с медицинским персоналом.

«Прошла лечение в клинике очищения организма, и все очень понравилось, все как тут устроено, тут можно сдать анализ и все через микроскоп покажет как все устроено никуда ходит не надо. Тут бесплатный соскоб анализа и бесплатные консультации», — поясняет пациентка «Центра очищения организма» г. Шымкента.

В центре также проводят восстановительные фитотерапевтические процедуры. Отвары готовят квалифицированные специалисты, исключительно из проверенных лекарственных трав и натуральных компонентов. Травяные сборы поддерживают микрофлору кишечника, улучшают пищеварение, отток желчи, спазмы ЖКТ.

Центры очищения организма работают в семи городах Казахстана. Здесь всегда готовы принять и помочь пациентам.

Лиц. № 0110483DX выдана 30.12.2015 г. МЗ РК

Адрес: ул. Гали Орманова, 26. Тел. 87081767188

https://centr-ochishenia.com.