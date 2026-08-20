Рыбный четверг: какую рыбу выбирают шымкентцы

Рыбный четверг традиция ещё советских времён, когда рыба обязательно появлялась в меню раз в неделю. Сегодня специалисты тоже рекомендуют не забывать об этом продукте. Если раньше в среднем казахстанец съедал около четырёх килограммов рыбы в год, то сейчас этот показатель вырос до семи. А в правительстве хотят довести его до 11.

В супермаркетах 300 граммов копчёной скумбрии стоят почти три тысячи теңге, а 200 граммов селедки около 1300. Поэтому шымкентцы чаще выбирают свежую рыбу. На рынке продавцы предлагают в основном сазана и судака. Килограмм стоит от двух до двух с половиной тысяч теңге. По словам продавцов, за последние годы цены практически не изменились.

«Полезно наверное поэтому берут, и вкусно, постоянные клиенты всегда берут. Сазан в основном у нас идет и судак, местные любят сазана», — Бибихан Гильманова, продавец рыбы.

Шымкентцы говорят, что стараются есть рыбу регулярно. Тем более что рядом крупное водохранилище — один из источников местной рыбы:

— «Два три раза в неделю ем, потому что люблю, дед рыбак был, отец рыбак был, мы на рыбе выросли и я без нее не могу», — говорит жительница Шымкента.

— «Редко, хотелось бы чаще, едим в основном тилапию, сибас, потому что любим и полезно», — говорит горожанка.

Рыба — один из самых полезных продуктов в рационе: в ней есть белок, омега-3, витамины D и B12, и многие другие. Особенно ценится жирная рыба — лосось, скумбрия, сельдь. Специалисты рекомендуют включать рыбу в рацион минимум два раза в неделю — это считается хорошей привычкой для поддержания здоровья сердца. Поэтому сегодня на ужин у меня будет рыба.

При выборе рыбы специалисты советуют в первую очередь обратить внимание на запах и внешний вид. Свежая рыба может пахнуть водоёмом, но резкого или аммиачного запаха быть не должно. Тушка должна быть упругой, глаза прозрачными и выпуклыми, а жабры красными. Серые жабры, ввалившиеся глаза или тёмные пятна — повод отказаться от покупки.