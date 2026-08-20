В Шымкенте прошла спартакиада спортивных школ

В Шымкенте в честь профессионального праздника — Дня спорта — прошла масштабная спартакиада среди работников спортивных учреждений. Участники соревновались в четырёх дисциплинах — мини-футболе, волейболе, настольном теннисе и перетягивании каната.

Такой формат позволил участникам проявить не только силу и выносливость, но и ловкость, скорость, тактическое мышление и умение работать в команде. Разнообразие дисциплин также помогло создать равные условия для представителей разных спортивных школ — на первый план вышли общая физическая подготовка, командный дух и стремление к победе.



Бахтияр Туксеитов, директор СДЮСШОР №18: «Сегодня у нас проходит день спорта и все спортивные школы, которые развивают спорт в Шымкенте, участвуют в спартакиаде. Присутствуют представители большинства спортивных школ. Соревнования проходят на хорошем уровне, Большое спасибо управлению спорта за отличную организацию. Самое главное это участие, дружеские отношения, между работниками спортивных школ».



По итогам соревнований состоялась торжественная церемония награждения победителей и призёров. В мини-футболе борьба за победу была особенно напряжённой. Команды показали хорошую подготовку и проявили командный дух.

Первое место заняла Дирекция развития физической культуры и проведения мероприятий. Второе место — Детско-юношеская спортивная школа №12, третье — Дирекция спортивных сооружений.

Не менее интересными получились соревнования по волейболу. Участники боролись за каждый мяч и до последнего старались вырвать победу.

В итоге первое место заняла Школа высшего спортивного мастерства, второе — Комплексная школа высшего спортивного мастерства, а третье место — Детско-юношеская спортивная школа игровых видов спорта №13.



Айгул Оразбаева, служащая комплексной школы высшего спортивного мастерства: «Спартакиада, среди работников спортивных учреждений проходит в Шымкенте ежегодно. Участие приняли 18 команд из различных учреждений. Каждый спортсмен был хорошо подготовлен, поэтому борьба была действительно достойной. Мы — команда Комплексной школы высшего спортивного мастерства заняли первое место. Нам противостояли четыре команды, и все четыре матча мы выиграли. Очень довольны результатом и благодарны организаторам за возможность принять участие в этом спортивном празднике».



Чтобы сделать соревнования максимально честными и принципиальными, организаторы решили не включать в команды профессиональных тренеров и спортсменов. На площадки вышли административные сотрудники спортивных учреждений — методисты, специалисты, руководители и их заместители.



Ермек Дарменов, заместитель руководителя управления спорта и физической культуры г. Шымкента: «Хочу от всей души поздравить всех, кто любит спорт и работает в этой сфере. Традиционно ко Дню спорта среди работников спортивных учреждений проходит спартакиада.

В этот раз мы решили не включать тренеров, чтобы создать равные условия для всех. Потому, что в спортивной сфере есть профессиональные футболисты, волейболисты и другие специалисты. Если они участвуют, то, конечно, у них есть преимущество в своей дисциплине. В течение двух дней участники показывали настоящий спортивный характер и боролись за победу. Главная цель таких соревнований — популяризация спорта, здорового образа жизни и укрепление командного духа».



В спартакиаде не было случайных побед — каждая команда боролась до конца, поддерживая своих коллег и доказывая, что спорт объединяет не только профессиональных спортсменов, но и обычных служащих.