Не бросай мусор где попало : получишь штраф

В Шымкенте выросло число нарушителей, привлечённых к ответственности за выброс мусора в общественных местах. Для сравнения: за семь месяцев прошлого года таких нарушений было более 24 тысяч, а в этом году их число достигло 28 тысяч.

По словам управляющей домом на улице Кабанбай батыра Ханифы Сибиргаевой, один из способов приучить жителей соблюдать чистоту — привлекать нарушителей к административной ответственности: «Я десять лет с этим боролась. При Дальбекове установила камеры. За всё штрафуем: плюнул — штраф, выбросил мусор — штраф. Сейчас уже никто не бросает.

Бывает, люди прямо из машины выбрасывают бытовой мусор — пакет за пакетом. Спрашиваю: “Люди же потом это убирают. Почему вы так делаете?” Кто-то отвечает: “Мне всё равно”, кто-то ругается. Люди разные».

Одной разъяснительной работы не всегда достаточно. Чтобы отучить людей выбрасывать мусор в неположенных местах, нужно работать по нескольким направлениям. В том числе, повышая культурный уровень горожан. В то же время, карательные меры один из эффективных способов решения проблемы.

Информация о административных штрафах заставила многих изменить своё поведение:

«Тем, кто выбрасывает мусор в общественных местах, нужно выписывать штрафы. По-другому их не воспитать. Только штраф. Потому что словами они не понимают. Если оштрафовать — поймут, а словами не понимают. Продолжают выбрасывать».

«Мусор должен выбрасываться в урну. Не думаю, что эту проблему можно решить только штрафами. Всё зависит от самого человека. Если человек сам не хочет соблюдать порядок, штрафом его не заставишь».

«Да, за выброс мусора нужно штрафовать. Ведь нам самим приятно, когда город чистый. Я и своим детям постоянно это объясняю. Думаю, штрафы нужны».

Выброс мусора в неположенных местах — это вред для окружающей среды. Он загрязняет почву, воду и воздух.

По словам, Данабая Алиева, заместителя начальника управления департамента полиции города Шымкента, несоблюдение санитарных требований может привести к нарушению общественного порядка и создать угрозу пожарной безопасности: «С начала года в рамках акции “Таза қала” выявлено около 28 тысяч правонарушений. Из них более 26 тысяч связаны с нарушением правил благоустройства. Около полутора тысяч правонарушений — это случаи выброса коммунальных отходов в парках, скверах и других общественных местах. К нарушениям правил благоустройства относится, в том числе, выброс мусора в неустановленных местах, либо за пределами собственного участка. Если такие факты выявляются, в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях сначала предусмотрено предупреждение, а для физических лиц — штраф в размере 20 МРП».

Начинать прививать уважение к городу, его общественным пространствам и людям в нем живущим нужно с детства, в семье. Поэтому каждый взрослый должен стать примером для своих детей, быть чистоплотным и ответственным гражданином.