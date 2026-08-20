Туристический потенциал Туркестанской области планируют представить в Малайзии

Туркестан намерен активнее заявить о себе на туристической карте Малайзии. В областном акимате обсудили перспективы сотрудничества с представителями туристической отрасли этой страны.

Гостей заинтересовали историческое наследие региона, природные достопримечательности и возможности для развития новых туристических маршрутов.

«Туркестанская область обладает высоким туристическим потенциалом. Здесь развиваются историко-познавательный, экологический и лечебно-оздоровительный туризм. Международный аэропорт Туркестана способен обслуживать до 3 миллионов пассажиров в год. Мы готовы рассмотреть возможность открытия прямого авиасообщения с Малайзией. Это позволит вывести туристические связи между двумя странами на новый уровень» — Канат Кайыпбек, заместитель акима Туркестанской области.

Особый интерес у малайзийской стороны вызвал мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави. Учитывая, что большинство населения Малайзии исповедует ислам, Туркестан может стать перспективным направлением для религиозного и культурно-познавательного туризма. Не менее привлекательными считают и горные маршруты.

Кроме того, малайзийские компании рассматривают Казахстан как новое направление для своих туристов. В перспективе речь может идти не только о поездках в Туркестан, но и о маршрутах через Казахстан в Европу и для совершения Умры в Мекку.

Датук Манохаран, председатель «Tourism Malaysia»: «Большинство населения Малайзии — мусульмане, поэтому мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане является для нас очень важным и интересным туристическим объектом. Мы заинтересованы в том, чтобы шире представить Казахстан в Малайзии и развивать туристические связи между нашими странами. В этом направлении готовы сотрудничать с Туркестанской областью».

Следующий шаг — презентация возможностей региона непосредственно в Малайзии. Туркестанская область планирует принять участие в международной выставке-ярмарке и представить зарубежным партнёрам свои туристические и инвестиционные проекты.

По итогам встречи стороны договорились продолжить работу над продвижением туристических направлений, укреплением деловых связей, развитием прямого авиасообщения и реализацией совместных проектов.