В Каратау ремонтируют дороги и освещают улицы

В Каратауском районе продолжается работа по обеспечению жителей качественной питьевой водой. В настоящее время проводится работа по передаче в коммунальную собственность города сетей питьевого водоснабжения в жилом массиве «Шапырашты», принадлежащих ТОО «Сайрам тазалык».

А в планах подключить еще три населенных пункта к государственной системе водоснабжения.

«Охват системой питьевого водоснабжения составляет 99%. Планируется довести этот показатель до 100%. Электроснабжением обеспечено 99% населения. Природным газом — 98%. Этот показатель также планируется довести до 100%. Если говорить конкретнее, сети питьевого водоснабжения, принадлежавшие ТОО «Темиржолсу Арыс» в жилом массиве «Достык», были переданы в государственную собственность», — Алмас Абаев, аким Каратауского района.

Проводится в Каратауском районе и модернизация электрической инфраструктуры. Изношенные сети поэтапно заменяются, полным ходом ведутся работы по подключению абонентов. По словам акима района, это позволит повысить надежность электроснабжения и предотвратить аварии на сетях. Проводится также работа по замене канализационных сетей.

«Показатель по району составляет 46%. Как вы знаете, в микрорайонах «Мирас-1» и «Мирас-2″ подрядная организация ТОО «Ынтымақ Бес-Арыс» завершает работы. До конца этого года канализационные сети в этих населенных пунктах будут полностью завершены», — Алмас Абаев, аким Каратауского района.

В целом в районе насчитывается 896 улиц общей протяженностью 753 километра. Из них 745 километров имеют асфальтовое покрытие, а на 8 километрах уложен щебень. Для улучшения дорожной инфраструктуры в этом году планируется уложить асфальтобетонное покрытие на 132 улицах и проездах района. На сегодняшний день работы полностью завершены на 48 объектах.

«Работы на улице Сареми полностью завершены, и дорога введена в эксплуатацию. Также проводится капитальный ремонт объездной дороги Алматы. В восьми населенных пунктах района планируется построить тротуары общей протяженностью 27 километров. На сегодняшний день в семи населенных пунктах строительство тротуаров протяженностью 22,5 километра завершено. В одном населенном пункте строительные работы продолжаются», — Алмас Абаев, аким Каратауского района.

Отметим, площадь Каратауского района составляет 19 тысяч 500 гектаров. Здесь проживает более 340 тысяч человек. В состав района входят 19 населенных пунктов, 896 улиц, более 32 тысяч частных жилых домов и 668 многоэтажных зданий. Кроме того, на территории района расположены 281 социальный объект и 37 зон отдыха.