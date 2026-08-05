В Казахстане запустили платформу поддержки женщин-предпринимателей

В Казахстане запустили национальную аналитическую платформу для мониторинга финансирования женщин-предпринимателей.

Новый цифровой сервис позволяет анализировать доступ женщин к кредитным ресурсам в банковском секторе и микрофинансовых организациях.

Платформа содержит данные о структуре и качестве кредитного портфеля, региональных и отраслевых особенностях, а также предоставляет возможность формировать аналитические отчеты по различным параметрам.

Проект направлен на повышение прозрачности финансирования и развитие мер поддержки женского предпринимательства.

Платформа размещена на официальном интернет-ресурсе wefikazakhstan.com, доступна пользователям круглосуточно и функционирует на трех языках.